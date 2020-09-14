أبين: انعقاد الندوة العلمية بعنوان “صناع السلام” بمشاركة مدراء مكاتب الاعلام بالمحافظات الجنوبية المحررة

أبين(المندب نيوز )خاص

برعاية اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين نظم مكتب الاعلام والعلاقات العامة بمحافظة أبين ندوة علمية بعنوان “صناع السلام”.

وخلال الندوة التي شارك فيها مدراء عموم مكاتب الاعلام في المحافظات الجنوبية المحررة القى محافظ محافظة أبين كلمة رحب فيها بمدراء مكاتب الاعلام في المحافظات الجنوبيه المحررة ،ونقل تحيات قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين الى محافظي المحافظات الجنوبية المحررة وفي مقدمتهم اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع ، مباركاً انعقاد هذه الندوة العلمية الهادفة إلى صنع السلام وترسيخ مبادئ وقيم الإخوة والتواصل والترابط بين مختلف مكونات أبناء المحافظات الجنوبية المحررة وخروج المشاركين بالندوة العلميه بعدد من المخرجات والقرارات التي من شأنها ترسيخ السلام والتي سيكون لها أثر إيجابي وتصب في خدمة المحافظات الجنوبية المحررة

بدوره تحدث الاستاذ ناصر الشعيبي مدير عام مكتب الاعلام والعلاقات العامة بمحافظة الضالع مستهلا حديثه بنقل تحيات اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع للواء الركن ابو بكر حسين محافظ محافظة ابين، شاكرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل المحافظ والدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الاعلام في محافظة ابين .

وتطرق الشعيبي في حديثه إلى أهمية ودور انعقاد هذه الندوة العلمية بعنوان صناع السلام لما لها من اهمية بالغة في هذه المرحلة التي يأتي انعقادها والمنطقة والبلاد والاقليم والعالم يمر في أصعب الظروف لما لها من تعزيز في توحيد الصفوف ونبذ العنف والخلافات والنظر إلى عملية البناء في المجالات التنموية والاقتصاديه والمعيشية والخدمية وكذالك توحيد الجهود السياسية بمامن شأنه خدمة القضية الجنوبية.

ودعا الشعيبي الى ضرورة تبلور مخرجات الندوة العلمية والتطبيق العملي لها على ارض الواقع .

مؤكداً أن زيارة مدراء مكاتب الاعلام بالمحافظات الجنوبية المحررة تأتي ضمن خطة لها في تبادل الخبرات والتعاون المشترك بينهما والعمل بروح الفريق الواحد لمامن شأنه خدمة القضية الجنوبية والقضاء على كل دسائس الفتنة والتفرقة والصراع بين أبناء المحافظات الجنوبية المحررة التي يعمل على زرعها الحاقدين وضعاف النفوس وجماعات العنف والتطرف بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والصراعات بالجنوب .

من جانب آخر تحدث الدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الاعلام في محافظة ابين في الندوة مستهلا بالترحيب بمدير عام مكتب الاعلام في محافظة الضالع الصحفي ناصر الشعيبي ومدراء الاعلام في محافظات لحج والعاصمة عدن ، متطرقا في حديثه عن أهمية التعاون وتبادل المعلومات الهادفة إلى توحيد الكلمة والصف والخطاب الاعلامي الهادف الى خدمة المواطن في محافظة ابين والضالع ولحج وعدن ،وأن تسخر اقلام الاعلاميين للبناء وليس للهدم لمافيه الصالح العام وليس لمهاجمة أشخاص أو جهات او طرف معين وان يكون الاعلام محايدا بعيدا عن اي مناكفات سياسية وغيرها.

بذات السياق تطرق مدراء اعلام لحج وعدن في حديثهم على أهمية إنعقاد هذه الندوة العلمية خصوصاً في ظل هذه الظروف الحساسه والخطيره التي تمر بها المحافظات الجنوبية المحررة ومايحيكه ويخطط له أعداء السلام من مؤامرات ومخططات خبيثة وحاقدة تستهدف الجنوب وقضيته وشعبه وتعمل على تغذية الصراعات والحروب الداخلية بالمحافظات الجنوبية المحررة الهادفة إلى عرقلة وإعاقة عجلة التنمية وتحسين الخدمات بهذه المحافظات معبرين عن أملهم الكبير في الخروج من هذه الندوة العلمية بعدد من المخرجات التي من شأنها العمل على توحيد الجهود المبذولة وتوحيد الخطاب الإعلامي الهادف إلى وحدة الصف والتلاحم والتماسك الشعبي والوطني وترسيخ ثقافة ومبادئ الإخوة والسلام والتعاون والتعايش واستتباب الأمن والاستقرار بالمحافظات الجنوبية المحررة وتفويت الفرصة على كل الحاقدين والمتربصين على الجنوب ودحض شائعاتهم وإفشال كل مخططاتهم ودسائسهم