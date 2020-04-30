تحديث نت

أبين: انقطاع الكهرباء عن حي الفاروق في المخزن منذ أسبوع.

30 أبريل، 2020
0

شكا أهالي حي الفاروق في منطقة المخزن، بمديرية خنفر، من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وكشف الأهالي عن توجههم بشكوى جماعية إلى إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، مشيرين إلى أن إدارة المؤسسة تجاهلت شكواهم بعد اتصالات متكررة مع موظفي الإدارة وقسم الطوارئ.

وأوضحوا أن وفد من الحي السكني زار قسم الطوارئ وتلقى وعودا بالنزول الميداني إلى محول الكهرباء وإصلاحه، مؤكدين أن قسم الطوارئ تجاهل وعوده.

واستنكر الأهالي تقاعس مؤسسة كهرباء أبين عن حل مشكلتهم على الرغم من سهولة حلها.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبين أسبوع الفاروق الكهرباء المخزن انقطاع حي عن في منذ

إقرا أيضا

Photo of الانتهاء من صيانة صيانة الإشارات المرورية في تقاطع المجلس المحلي بالشيخ عثمان

الانتهاء من صيانة صيانة الإشارات المرورية في تقاطع المجلس المحلي بالشيخ عثمان

30 أبريل، 2020
Photo of قائد الحزام الأمني قطاع مودية يعزي قيادة الانتقالي في المديرية بوفاة أحد أعضاء المجلس

قائد الحزام الأمني قطاع مودية يعزي قيادة الانتقالي في المديرية بوفاة أحد أعضاء المجلس

30 أبريل، 2020
Photo of أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم

30 أبريل، 2020
Photo of مركز سلمان للاغاثة يوزع 200 سلة غذاء لـميون في تعز

مركز سلمان للاغاثة يوزع 200 سلة غذاء لـميون في تعز

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق