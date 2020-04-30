أبين: انقطاع الكهرباء عن حي الفاروق في المخزن منذ أسبوع.

شكا أهالي حي الفاروق في منطقة المخزن، بمديرية خنفر، من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وكشف الأهالي عن توجههم بشكوى جماعية إلى إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، مشيرين إلى أن إدارة المؤسسة تجاهلت شكواهم بعد اتصالات متكررة مع موظفي الإدارة وقسم الطوارئ.

وأوضحوا أن وفد من الحي السكني زار قسم الطوارئ وتلقى وعودا بالنزول الميداني إلى محول الكهرباء وإصلاحه، مؤكدين أن قسم الطوارئ تجاهل وعوده.

واستنكر الأهالي تقاعس مؤسسة كهرباء أبين عن حل مشكلتهم على الرغم من سهولة حلها.