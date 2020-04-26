أبين .. ترفض إعلان ”الانتقالي” وتدعو التحالف للتدخل لتنفيذ ”اتفاق الرياض”

اعلنت قيادة السلطة المحلية ولجنتها الأمنية بمحافظة لحج برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، اليوم، رفضها جملة وتفصيلاً الإجراءات التي أعلنها المجلس الانتقالي في ما سماها حالة الطوارئ العامة بالمحافظات الجنوبية وإدارته الذاتية لها .

وجددت السلطة المحلية بمحافظة لحج في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، وقوفها وأبناء محافظة لحج كافة، مع الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأييدها لقيادته الشرعية للبلاد.. مؤكدة أن فخامته هو فقط الذي يمتلك قانوناً حق إصدار مثل هذه التدابير.

وشددت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، على ضرورة تدخل التحالف العربي بقياد المملكة العربية السعودية والعودة الى بنود” اتفاق الرياض ” التاريخي.