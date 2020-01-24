أبين تقيم مجلس عزاء لشهداء الجنوب الذين سقطوا في جامع بمأرب



زنجبار (عدن تايم) خاص :

تشهد مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين في هذه الاثناء توافد كبير لأبناء الجنوب منذ الصباح إلى مخيم العزاء لشهداء الجنوب الذين سقطوا في معسكر التدريب بمحافظة مأرب اليمنية والذي يقيمه المجلس بأبين.

وفي تصريح إعلامي قال عبدالعزيز باداس نائب رئيس الدائرة الإعلامية في انتقالي أبين ورئيس اللجنة الإعلامية لمخيم العزاء : في البداية وأصالة عن نفسي ونيابة عن القيادة المحلية لانتقالي أبين نتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة إلى جميع أسر الشهداء الذين سقطوا في محافظة مأرب اليمنية والذين راحوا ضحية الغدر من مليشايات الاخوان وشركائها المليشيات الحوثية ومواساتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل والعودة إلى أهلهم سالمين غانمين.

وأضاف باداس : لذلك اقمنا مخيم العزاء الجماعي في زنجبار لتلقي واجب العزاء في شهدائنا والذي بدأ هذا اليوم الخميس 23 يناير 2020 م وندعو أبناء محافظة أبين للمشاركة وهو ما التمسناه منذ صباح اليوم عبر الوفود التي حضرت لتقديم واجب العزاء.