4 مايو

أبين.. تنفيذا لمصفوفة اتفاق الرياض قوات اللواء التاسع صاعقة تنسحب من مواقعها

14 يناير، 2020
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الثلاثاء – 14 يناير 2020 – الساعة 02:14 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / اصيل السقلدي

انسحبت قوات اللواء التاسع صاعقة بقيادة فاروق الكعلولي من مواقعها في محافظة ابين تنفيذاً لما تضمنته مصفوفة تنفيذ اتفاق الرياض ومن المفترض ان تنسحب مليشيات الاخوان المسلمين التي زحفت من مأرب من مدينة شقرة وقرن الكلاسي

واكدت مصادر عسكرية ان قوات اللواء التاسع صاعقة بقيادة فاروق الكعلولي بدأت الانسحاب من مواقعها في محافظة ابين تنفيذاً لأتفاق الرياض

واضافت المصادر ان الانسحاب سيكون تدريجياً للطرفين وستستمر عملية انسحاب القوات اسبوع ابتدا من اليوم الثلاثاء

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أبين اتفاق التاسع الرياض اللواء تنسحب تنفيذا صاعقة قوات لمصفوفة من مواقعها

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