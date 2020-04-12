أبين.. توقيع وثيقة تنازل عن حادث مروري أدى إلى وفاة شخصين من أبناء يافع سباح

بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والمشايخ من ابناء مديرتي سباح وسرار بيافع التابعتان لمحافظة أبين ،تم يوم أمس الجمعة، بحمد الله وتوفيقه، توقيع وثيقة تنازل عن قضية الحادث المروري الذي حدث بخط السير العام في كود العبادل بمديرية تبن بمحافظة لحج، بتاريخ(19) فبرايرعام 2020م، وأدى إلى وفاة شخصين من ابناء منطقة حدق بيافع سباح.

وجاء في نص وثيقة التنازل الآتي…

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم الجمعة بتاريخ17من شعبان ل1441هـ الموافق2020/4/10م ،حضر والدي كلاً من: الاخ المتنازل علي سالم محمد عثمان الصلاحي، يحمل بطاقه شخصية رقم (01110105252) صادره من الامانة بتاريخ 2019/10/3م، ابن المتوفي بحادث مروري،علي سالم محمدعثمان ،والمتنازل عبدالله عمرحسين محمد ،يحمل بطاقة شخصية رقم (06010092781)صادره من لحج بتاريخ 2014/9/11م، اب المتوفي بحادث مروري، محمد عبدالله عمر.

وعندحضورهم حسآً وشرعاً وبكامل الاهلية فقد تنازلوا تنازلاً نهائياً عن قضية الحادث المروري الذي ادى بوفاة شخصين من ابناء سباح المغفور لهم باذن الله تعالى ،علي سالم عثمان ،ومحمد عبدالله عمرحسين، والذي وقع في كود العبادل بمديرية تبن محافظة لحج بتاريخ2020/2/19م.

وذلك التنازل من قبل المتنازلين للمتنازل له سائق السيارة الاخ مقبل محمد شيخ حسين العمري، من ابناء يافع سرار،وهذا التنازل من المتنازلين للمتنازل له تنازلاً نهائياً لوجه الله سبحانه وتعالى ولايريدون من ذلك سوى الأجر والثواب من الله.

وبهذا التنازل يعتبر المتنازلين متخليين عن القضية ولا عاد لهم دعيه ولاطلب ومتسامحين عما حصل وان هذا قضاء الله وقدره تنازلاً صحيحاً شرعياً ونافذاً بحضور الشهودكلاً من : الاخ عبدالله محمد عبيد ناصر يحمل بطاقه شخصية رقم(09110000127)صادره من أبين بتاريخ 2013/6/26م ،والاخ محمد سعيدناصر راجح ، يحمل بطاقة شخصية رقم(1150207)صادره من أبين بتاريخ 1999/9/9م، المتنازل لاجله ك يوم وتاريخ والله خير الشاهدين.

*من صالح البخيتي