عدن الغد

أبين.. حفرة في الشارع العام بمودية تثير خوف الأهالي

20 يناير، 2020
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أبين.. حفرة في الشارع العام بمودية تثير خوف الأهالي

اثارت حفرة في الشارع العام بمديرية مودية بمحافظة أبين هلع وخوف الأهالي.
وقال الأهالي لـ”عدن الغد” أن الحفرة ظهرت مؤخرا في الشارع العام مقابل مكتب بريد مودية.
وأضافوا أنهم قدموا عدة بلاغات إلى الجهات المختصة لردم الحفرة أو تغطيتها إلا أنها لم تجد تجاوبا.
وأشار الأهالي إلى أن الحفرة ظهرت بعد مرور شاحنات نقل ثقيل فوقها حيث أن كابلات الاتصالات تقع تحتها.
وأكدوا بأنهم قاموا بابلاغ مدير اتصالات مودية والذي لم يحرك ساكنا حتى الآن.
وأبدى الأهالي خوفهم من وقوع الأطفال أو الدراجات النارية في الحفرة، مطالبين بسرعة ردمها أو تغطيتها.

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