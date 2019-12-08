أبين .. رئيس انتقالي ابين يتفقد مستشفى الرازي ويحث على الانضباط الوظيفي



قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين العميد عبدالله احمد الحوتري اليوم الاحد، بزيارة تفقدية لهيئة مستشفى الرازي بمدينة جعار.

وكان في استقبال رئيس انتقالي ابين لدى وصوله المستشفى الاخ علي السلامي المدير الاداري والاخ سميح ابوبكر مدير مكتب رئيس هيئة المستشفى.

و طاف العميد الحوتري بأقسام المستشفى والعيادات متفقداً سير العمل فيه ومعرفة مدى الالتزام العمال بالدوام الرسمي.

والتقى العميد الحوتري ببعض رؤساء وموظفي المستشفى الذين قدموا له شرحاً موجزاً عن وضع الرازي والصعوبات التي تواجه سير العمل الى جانب استعراض نقص الكادر الطبي المتخصص بالمستشفى.

وطالب العميد الحوتري من ادارة المستشفى بعمل تقيمي لاوضاع المستشفى وما يحتاجه من متطلبات ورفعها الى المجلس الانتقالي الجنوبي وعرضها على جهات الاختصاص.

ودعا الحوتري ادارة المستشفى الى حث العمال على الانضباط الوظيفي في تأدية مهام عملهم، منوها بان الانضباط يعكس حس المسؤولية والدور الانساني الذي يقوم به المستشفى تجاه النزلاء والمجتمع.

من جهتهم عبر مسؤلو المستشفى عن سعادتهم بهذه الزيارة وشاكرين له زيارته واهتمامه بالمستشفى وموظفيه .

رافق العميد الحوتري في هذه الزيارة، فيصل باعرفة رئيس انتقالي خنفر ومحمد العمود عضو الجمعية الوطنية و الخضر مقفع رئيس الدائرة الجماهيرية بانتقالي زنجبار وانور سيول رئيس الادارة الاعلامية بخنفر وجمال محمد حسين من المركز الاعلامي بابين والاخ صلاح الرواعي ولاخ امين قاسم.

