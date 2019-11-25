عدن الغد

أبين.. قطاع الخبر للحزام الأمني يعقد اجتماعا لمناقشة جملة من القضايا

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 13 دقيقة
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أبين.. قطاع الخبر للحزام الأمني يعقد اجتماعا لمناقشة جملة من القضايا

عقدت قيادة الحزام الأمني بقطاع منطقة الخبر بمحافظة أبين، صباح اليوم اجتماعاً عاماً لمناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الوضع الراهن بالمنطقة والتي من شأنها رفع اليقظة الأمنية.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه الرائد جمال منصور شدة، كيفية مناقشة الوضع الأمني في إطار سيطرة القطاع والتعامل مع الرواتب المتاخره.
وحث الجميع على ضرورة تظافر الجهود لدى الرائد شدة في متابعة قضايا الافراد وفتح الرواتب المتأخرة مع المالية.
حضر الاجتماع كلا من أحمد مجلد نائب القطاع ، وأحمد جراد قائد عمليات القطاع وسالم حيدرة ركن القوه البشريه ومحمد مسهرج ركن التموين وقادة السرايا والنقاط الأمنية بالقطاع.
واختتم الحاضرون جميعاً ، عن شكرهم لقيادة دول التحالف العربي مثمناً جهودهم الأمنية مؤكدا، أن قطاع الخبر يشهد وضعاً استثنائيا في محاربة الإرهاب.

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