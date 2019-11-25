صحيفة الأيام

أبين.. لجنة من مؤسسة الكهرباء لتثبيت المتعاقدين

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 13 دقيقة
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زنجبار «الأيام» خاص

قال مدير عام مؤسسة الكهرباء بأبين، محمود مكيش، إن لجنة من الإدارة العامة للكهرباء، قامت، صباح أمس، بالنزول إلى مؤسسة الكهرباء من أجل تثبيت وتسوية أوضاع المتعاقدين والبالغ عددهم (70) متعاقداً، منذ 2011م.

وأضاف: “سيتم تثبيت المتعاقدين رسمياً، واللجنة بصدد أخذ كافة البيانات الخاصة بهم تمهيداً لتثبيتهم، وهذه فاتحة خير لهم بعد طول انتظار”

كما أكد مكيش في تصريح لـ«الأيام» أن المؤسسة قامت بمتابعة وزارة الخدمة المدنية من أجل تسوية أوضاع المتعاقدين وتثبيتهم، وأن الخدمة المدنية بصدد معاينة الملفات والوثائق للتأكد منها.

كما أشار مكيش إلى أن المؤسسة تسعى إلى تثبيت المتعاقدين الجدد والبالغ عددهم (137) الذين تم التعاقد معهم في 2017م، ولكن بعد الانتهاء من تثبيت متعاقدي2011م.

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صحيفة الأيام

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