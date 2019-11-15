أبين ... محافظة يفتك بأطفالها داء الكلب



مازن حنتوش

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ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻄﻴﺮ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﺇﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﻔﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠى كل ِّ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ

فأﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﻫﻮ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ بكل مايريد تحقيقة وهناك هواجس لها أثار ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻘﺪ ﺍﻻﻣﻞ . ففي الﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟحتمي ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﻛﺒﺮ

ﺍﻧﺖ تقرر وجسدك ينفذ

مع قليل ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ، ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﻓﺎﺷﻼً ﻣﺨﻴﺒﺎً ﻟﻶﻣﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﺠﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﺠﻴﺪ

اذآ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ الجهد وحب العمل باإخلاص تام . هكذا يقول الاخ ابوبكر احمد صالح البكري من مواليد محافظة ابين منطقة المخزن مديرية خنفر . من هنا بزق هذا الرجل ابن الرجل الحكيم احرق جسدي كي انير درب الأخرين .

ﻛﻢ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ شاعرآ ﻷﻣﺘﺪﺡ مهنة الطب والتمريض ﻳﻮﻣﻴًﺎ .. ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ فنانآ ﻟﻤﺎ ﻗﻨﻌﺖ بااحياء حفلآ فنيآ واصفآ مهنة ملاىئكة الرحمة

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺃﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﻛﻐﻴﺮﻱ ﺇﻥ مهنية الصحة تﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟلحياة، وتعتبر ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺑﺾ لمعظم الناس، ﻭﺍﻟﺸﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻟﺘﻀيى .

ﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟ ﻻ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﻜﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﻳﻮﻡٍ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ،من اﻟﺬﻱ ﺳﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﺘﻨﺎ اكيد الاطباء السرفاء والممرضين واللمرضات فهم يقومون ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ، ﻭﺗتﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺮٍ ﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﺷﺔ، ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ الاﺑﺘﺴﺎمة ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﻟﻄﻔﻬما ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ . فتهتبر مهنة التمريض من المنهن السامية والانسانية بسبب ارتباطها بصحة الانسان ومن احيا نفسآ كاأن احيا الناس جميعا . …

قد يستقرب القارى لماذا انا اكتب عن هذا الموضوع ولماذا وماالذي جعل جل اهتمامك وبحثك في ارشيف فكرك لتبحث عن ارق الكلمات وتضعها في محلها الصحيح لا اخفيك سر اهتمامي . نعم سرت مالا يقارب عن سبعون كيلو قاصدآ مركز داء الكلب في محافظة أبين بعد بحث شاق ومرهق جدا اكتشف عن مصل لداء الكلب في محافظة عدن المحررة لم أجد من يسمع ندا الاغاثة في عدن ولم يعمل اي مركز لداء الكلب سوا مركز ابين الوحيد بالمناطق المحررة وبمجهود ذاتي وشخصي وبرغم قلة الامكانيات وشحت الامصال ولكن يكفي المرء عندما تقابلة تشرق من الافق تلق الابتسامة العريضة وكأن بدرآ ساطع في ليلآ حانك .

دخلنا وبحوزتنا فتاة عضها كلب على خدها وقليل من انفها باحثين عن داء الكلب وكل من سألناه اين مركز داء الكلب الجميع وبكلمة موحدة هناك هناك قاصدين قسم الحواث دخلنا ووجدنا غرفة صغيرة متواضعة بداخلها ادوات ومعدات بسيطة ومكتب متواضع جدا جدا يحتوي على وثائق وصور ومعلومات عن هذا المرض القاتل الذي يتجاهلة الجميع .

وجدنا رجل متواضع انسيابي الشعر لطيف منظم المظهر لا يرى عليه اثر الكبريا اطلاقآ وبجانبة ممرضان لطيفان حسن الخلق ايضا .

مباشرتآ فز من مقعدة اخذ الفتاة وقام بكل الواجب من تضميد ومطهر وغيره وضرب الحقنة بحرفية فائقة ومميزة جدا .

تشعر وكانك في مركز بالولايات المتحدة او النرويج من هول العمل وحرصة وجل اهتماماتة والتهدئة وابتساماتة الفياضة .

بعد ما انتها من العمل الواجب رن جوالة متحدثآ مع مرافق لمريض هاجمة كلب مسعور اسرع الى الخارج دون تردد منتظر المريض وبسرعة احضارة للمركز باشر الاخ البكري وزملائة الاثنين وقاما بكل مايلزم واكثر .

فكان يقول هذا واحبنا الحمد لله هذا واجبنا .

اصحبنا وجلسنا وكان من بتب الفضول ان اسأل عن الدعم وغيرة

فكان الاخ البكري صريح جدا قال … لا يوجد اي دعم او اهتمام لهذا المركز .

لا توجد منظمات او مؤسسات تدعمنا برغم خطورة هذا الوباء المرض لكن لم نرى من ينظر لنا لرفع جاهزية المركز سوى اهتمام شخصي وحبي للعمل تلمنغذ للبشر فقط لاغير .

ووعدآ منا لوفائك لمهنتك اريد ان اجرى معك مقابلة او تحقيق لتعريف القارى الكريم ان هناك مركز داء الكلب في محافظة ابين يعمل بمجهود شخصي وباأصرر وتحدي لا يتقاضى اى مكافئات او حوافز او دعم للامصال مستلزمات كافية لا يوجد لدية جهاز كمبيوتر لتدوين وتوثيق اسماء المصابين سوا دفتر كبير لاغير . اتمنى لك التوفيق ايها الرجل العظيم ابوبكر احمد صالح البكري رئيس مركز داء الكلب بمحافظة ابين .