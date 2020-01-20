4 مايو

أبين.. محول بقدرة 5 ميجا فولت لمحطة شقرة

20 يناير، 2020
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الأحد – 19 يناير 2020 – الساعة 07:54 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

وفرت المؤسسة العامة للكهرباء، في أبين، محولا كهربائيا جديدا بقدرة خمسة ميجا فولت، بمدينة شقرة لمجابهة الأحمال المتزايدة لمنطقة شقرة.

وصرح مصدر مطلع بالمؤسسة العامة لكهرباء أبين، بأن تشغيل المحول الجديد يهدف إلى مواجهة الأعطال المتكررة بالمحطات الكهربائية وتؤدي الى خروجها عن الخدمة، لافتا إلى أن المحول القديم لمحطة شقرة، تقدر طاقته التشغيلية بنحو 2,5 ميجا فولت فقط.

وعبر الأهالي في مدينة شقرة عن سعادتهم الغامرة للجهود التي لتوفير المحول البديل لمحطة كهرباء المدينة.

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أبين بقدرة شقرة فولت لمحطة محول ميجا

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