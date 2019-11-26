عدن تايم

أبين : مصرع مواطن برصاص مسلح قبلي غرب مدينة احور

عدن تايم عدن تايم منذ 7 دقائق
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أحور (عدن تايم ) خاص :

لقي مواطن مصرعه برصاص مسلح قبلي بالقرب من مدرسة امبسطي للتعليم الأساسي غرب مدينة احور بمحافظة أبين.

وقال مصدر محلي بمدينة احور ل(عدن تايم) ان مسلح باغت مواطن كان يقود حافلة صغيرة نوع هايس بالقرب من مدرسة للتعليم الأساسي غرب بلدة احور اليوم الثلاثاء.

وبحسب مسؤول طبي بمشفى احور الحكومي ل( عدن تايم ) أن القتيل توفي في الحال متأثرا بإصابته البليغة جراء تعرضه لوابل من الرصاص ما أدى إلى وفاته في الحال .

ولم يعرف بعد اسباب ودوافع مقتل سائق الحافلة الذي لقي مصرعه اليوم الثلاثاء غرب مدينة احور.

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أبين احور برصاص غرب قبلي مدينة مسلح مصرع مواطن
عدن تايم

عدن تايم

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