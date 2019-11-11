أبين.. مقتل وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انفجار لغم أرضي قرب زنجبار

قُتل مدني وأصيب 3 آخرون مساء أمس الأحد، بانفجار لغم أرضي في سيارة تقل عائلة سلكت طريقاً فرعياً في منطقة “الشيخ سالم” التابعة لمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ”المصدر أونلاين” إن سيارة تقل عائلة كانت في طريقها لمدينة زنجبار، سلكت طريقاً فرعياً يمر قرب بلدة الشيخ سالم الساحلية بعد أن أغلق مجندون يتبعون قوات الحزام الأمني الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة إحتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم.

المصدر قال إن أحد أفراد العائلة توفي متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار اللغم بينما أصيب 3 آخرون بينهم إمرأة كانت تقود السيارة، وأشار المصدر إلى إن الأسرة سلكت منطقة يشتبه بوجود ألغام فيها إبان المعارك التي شهدتها ضواحي زنجبار خلال الحرب ضد الحوثيين والقاعدة.

وكان عناصر تم تجنيدهم في قوات الحزام الأمني في أغسطس الماضي، أغلقوا أمس الأول السبت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة زنجبار إحتجاجًا على عدم صرف مرتبات الشهرين الماضيين.