أبين.. مكتب إعلام سرار يناقش تنفيذ حملة توعوية طوعية للوقاية من كورونا

ناقش صباح اليوم اجتماع برئاسة مدير مكتب إعلام مديرية سرار يافع بمحافظة أبين ،الاخ منيرعلي منصور العمري ،تنفيذ حملة توعوية طوعية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وخلال الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بالمديرية الأخ جمال صالح ثابت ،ومديرالبحث الجنائي بسرار الأخ نايف محمد علي، وعدد من عاملي الصحة وإعلاميو المديرية ،مناقشة آلية تنفيذ الحملة التوعوية للوقاية من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اضافة إلى مهام الفريق الإعلامي المخول من مكتب إعلام سرار ،في تنفيذ الحملة التوعوية في مركز المديرية والتجمعات القريبة من مركز المديرية.

واستعرض الاجتماع إجراءات التنسيق بين مكتب الإعلام ومكتب الصحة بالمديرية خطة تنفيذ حملة التوعية والتثقيف لرفع الوعي الصحي من وباء فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه للحفاظ على صحة أبناء المديرية.

وأكد العمري بأن الحملة سيتم تنفيذها غداً الأحد بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة وقيادة المجلس الانتقالي والحزام الأمني والأمن ترتكز على بدء ايصال الرسائل التوعوية بالملصقات والبرشوتات ومكبرات الصوت من مخاطر وباء فيروس كورونا ، الذي اجتاح معظم دول العالم ، داعياً جميع أبناء المديرية إلى التعاون والتكاتف لانجاح الحملة.

*من صالح البخيتي