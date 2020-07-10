أبين.. هجوم مسلح يستهدف مقر قوات الحزام الأمني في لودر



عدن24- متابعاتأطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، الجمعة، النار على مقر قوات الحزام الأمني في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.وقال مصدر أمني، إن مسلحين مجهولين أطلقا النيران من أسلحة رشاشة على مقر الحزام الأمني بلودر، لافتاً إلى أن أفراد حراسة المبنى ردوا على المسلحين وأجبروهما على الفرار.وأشار المصدر إلى أن قوات الحزام الأمني نفذت عملية تمشيط للمدينة عقب الحادثة، لملاحقة المنفذين.في حين وعد قائد الحزام الأمني في قطاع لودر العقيد عبدالله عمر الدماني، بملاحقة المنفذين وكشفهما ومحاسبتهما وفق الإجراءات القانونية.

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