أثار استهجانا واسعا.. مقطع يفضح اعتداء قيادي حوثي على مدرسات (فيديو)

في واقعة أثارت استهجانا واسعا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رصد ناشطون فيديو يفضح اعتداء قيادي في مليشيا الحوثي، على معلمات داخل مدرسة للبنات في مدينة البيضاء، وقيامه بطردهن.

وأكد مصدر محلي أن المدعو عبدالله أحمد الجمالي ـ المُعين من مليشيا الحوثي وكيلا لمحافظة البيضاء ـ اقتحم ومرافقوه بأسلحتهم مدرسة اللسواس، وشتم وطرد المعلمات بدعوى أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وتقدمت المعلمات بشكوى خطية للمحافظ المعين من الحوثيين ضد المدعو الجمالي، فأصدر المحافظ توجيهات بحرمانهن من الراتب لهذا الشهر (يدفعه الأهالي بمعدل 18 ألف ريال لكل معلمة) عقابا لهن على الشكوى ضد الوكيل الحوثي.

وأظهر الفيديو “الجمالي” حاملا سلاحه لحظة تهجمه على إحدى المعلمات وطردها من المدرسة.

وأعرب الناشطون عن رفضهم هذا التصرف الخارج عن العادات والتقاليد من قبل المسؤول الحوثي.

وأكدوا أن المليشيات تشجع عناصرها على ارتكاب مثل هذه السلوكيات المقيتة، في مسعى منها لهدم القيم الحميدة بالمجتمع.