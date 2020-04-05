عدن الغد

أجتماع إستثنائي للصناعة والغرف التجارية للتباحث حول توفير المخزون الغذائي

6 أبريل، 2020
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أجتماع إستثنائي للصناعة والغرف التجارية للتباحث حول توفير المخزون الغذائي

دعا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن ابوبكر باعبيد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إلى اجتماع طارئ واستثنائي وذلك للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه الجمهورية اليمنية بشكل عام والعاصمة المؤقتة عدن بشكل خاص جراء جائحة فايروس كورونا .
 ويأتي الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة علي عاطف، والدكتور عبدالسلام حميد مستشار رئيس المجلس للشؤون الأقتصادية ، ومدير مكتب الصناعة بعدن محمد عبادي،  والدكتور عبدالقوي محمد صالح رئيس الدائرة الأقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الأنتقالي، وعددآ من كبار التجار والمستثمرين للخمس السلع الاساسية ، استجابة لطلب وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في عدن على اهمية توفير المخزون الاستراتيجي والاحتياطي للخمس السلع الاساسية .
وفي الاجتماع حث الدكتور عبدالسلام الجميع على أهمية التكاثف من أجل المرور من هذه الجائحة بسلام ، لافتا الى ان الجميع على متن سفينة واحدة ولابد على الجميع أن يتعاون ويتكاثفُ من أجل حلحلت المصاعب التي تواجة التجار حتى يتسنى لهم العمل بوتيره عالية لتوفير السلع الخمس الاساسية .
من جانبة أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، إلى أن الدولة سوف تقدم كافة التسهيلات من أجل ضمان توفير المخزون الاحتياطي مؤكداً على اهمية التعاون جميع الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل أن نجنب اليمن أي كوارث في المستقبل، داعيا جميع الأطراف إلى العمل كفريق واحد ومضاعفة الجهود لتسهيل مرور المواد الغذائية إلى عموم المحافظات مع التزام جميع التجار بتوفير الاحتياطي الغذائي للعاصمة المؤقتة عدن .
وخرج الاجتماع بثمار من شأنها ان تدعم البلاد بمخزون احتياطي يطمئن المواطن المستهلك خلال الفترة القادمة خصوصا مع حلول الشهر الكريم .
وشدد ابوبكر باعبيد في ختام الاجتماع  على أهمية الوقوف بجدية على ما تم الخروج به من قبل جميع الأطراف وعدم التسويف في اي نقطة من المخرجات التي هي الطوق الوحيد للخروج بسلام من هذه الازمة .
حضر الاجتماع راشد حازب مدير عام مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة ،وفضل صويلح مدير عام حماية الأسواق والمستهلك ، وعبدالسلام منصور مدير عام عمليات ديوان الوزارة، وصادق عبدالرحيم مدير عام مكاتب المحافظات .

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