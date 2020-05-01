أجمل أهداف راكيتيتش مع برشلونة



رفض راكيتيتش في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية الحديث حول مستقبله مشيرا إلى أنه في أفضل وقت في مسيرتي المهنية – على حد قوله وأضاف قائلا : وعن احتمالية رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم، أوضح: “النضج الرياضي الذي اكتسبته يسمح لي بفهم كل شيء بشكل أفضل، أنا لست نادمًا على شيء، وأحاول دائمًا بذل قصارى جهدي مع فريقي، ولأجل نفسي ، بالإضافة إلى إنه دافع خاص لي أن أظل في مستوايا الفنى دون النظر عن الخطوات المقبلة وأنا مقتنع بأنني أستطيع القيام بذلك وتحقيق النجاح”.







