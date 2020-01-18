أجمل اماكن الترفيه في دبي مول 2020 – معلومات عامة

معلومات عامة –

إليك دليل الترفيه في دبي مول فهذا المول الرائد في الإمارات لا تقتصر مزاياه على وفرة عدد المتاجر الموجودة فيه وتألقها؛ وذلك لأن المعالم الترفيهية الموجود فيه أيضًا كثيرة ومميزة؛ ويُمكنك ملاحظة ذلك من خلال أخذ نظرة سريعة على صورة المقالة الحالية التي جهزها لك موسوعة؛ وبعد انتهائك من مشاهدة الصور يُمكنك مطالعة المعلومات الموضحة حتى تُخطط لزيارتك لهذا المول بالتفصيل بحيث تقضي وقت مميز سواءً كنت تزور المول بمفردك أو برفقة أفراد أسرتك أو حتى برفقة مجموعة من الأصدقاء أو زملاء العمل.

الترفيه في دبي مول

زيارة منتزه الواقع الافتراضي

يوجد بالطابق رقم 2 قرب موقف سيارات رقم 7.

من أفضل الأماكن الترفيهية لمحبي الإثارة والتشويق من مختلف الأعمار؛ حيث تُمكن زيارته من الاستمتاع بممارسة العديد من العاب الواقع الافتراضي سواءً بشكل فردي أو جماعي.

رقم الهاتف : 800(38224)-6255.

: 800(38224)-6255. مواعيد العمل: يوميًا من 10 صباحًا إلى 12 مساءً ما عدا يوم في العطلات الأسبوعية حيث يستمر في استقبال الزوار إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

مشاهدة مجسم برج خور دبي

يوجد في القاعة الأساسية بالمول في الدور الأرضي.

لا تقتصر متعة المشاهدة في رؤية هذا المجسم مميز التصميم عن قرب؛ وذلك لأن المُجسم مُكلل بالأضواء كما تصدر عنه أصوات ممتعة تُنظم خلال فترة إقامة عروض الصوت والضوء.

رقم الهاتف : +971-4-362-7500.

: +971-4-362-7500. مواعيد الزيارة: خلال فترة العطلات من 3 إلى 5 مساءً، ومن 8 إلى 11 ليلًا، بينما على مدار باقي أيام الأسبوع فإن مواعيد الزيارة تمتد من 5 إلى 11 ليلًا.

زيارة هيستيريا

من الأماكن المُخصصة للأشخاص المعتادين على زيارة بيوت الرعب فهو من أكثر بيوت الرعب تطورًا في الإمارات مما يعني أن زيارته ليست ملائمة سوى لأصحاب القلوب القوية.

مُلحق به متجر لبيع الأزياء المرتبطة بالتنكر بشكل مرعب واقتناء الهدايا التذكارية المخيفة والمميزة.

يوجد بالدور الثاني قرب موقف سيارات رقم 7.

رقم الهاتف : +971-52-223-0866.

: +971-52-223-0866. البريد الإلكتروني: [email protected]

زيارة دبي داينو

تجمع زيتارته بين المتعة وتنمية المعرفة عن فترة حياة الديناصورات، من خلال الاستمتاع بمشاهدة مجسم كبير لديناصور مع مطالعة أهم المعلومات عن الديناصورات.

يُمكن زيارته على مدار فترة عمل المول.

يوجد بالدور الأرضي قرب موقف سيارات رقم 3.

رقم الهاتف: +971-4-362-7500.

زيارة حلبة التزلج

زيارتها ليست مقتصرة على الأشخاص المهرة في التزلج على الجليد فحسب؛ وذلك لوجود مدربين متخصصين في تعليم التزلج لمختلف الأعمار.

توجد الحلبة قرب دبي داينو.

رقم الهاتف : 800(38224)-6255.

: 800(38224)-6255. البريد الإلكتروني : [email protected]

: [email protected] مواعيد العمل: يوميًا من 10 صباحًا حتى 12 ليلًا.

زيارة دبي أكواريوم

من أفضل وأكبر حدائق الحيوانات المائية في اللإمارات.

يوجد بالطابق رقم 2 بالقرب من موقف سيارات رقم 2.

يستقبل الزوار على مدار العام من 10 صباحًا إلى 12 ليلًا.

رقم الهاتف : 800(38224)-6255.

: 800(38224)-6255. البريد الإلكتروني: [email protected]

قضاء وقت في كيدزانيا

يُمكنك معرفة الأنشطة التي يُمكن لأطفالك الاستمتاع بممارستها فيها من خلال مطالعة مقالة (أسعار خاصة على تذاكر دخول كيدزانيا).

لمعرفة المزيد من طرق الترفيه في دبي مول طالع المقالات التالية:

بينما لمعرفة أفضل المطاعم والكافيهات التي يُمكنك فيها تناول ألذ أنواع الأغذية والمشروبات في دبي مول قضاء وقت مميز في نفس الوقت اطلع على المقالين اللاحقين: (أفضل مطاعم دبي مول المُطلة على النافورة) و (أفضل مطاعم ومقاهي دبي مول).

المصادر: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8.