أجمل اماكن السياحة في أنطاكيا 2020 – معلومات عامة

محتويات المقال

تعرف على أجمل اماكن السياحة في أنطاكيا 2020 الواقعة في محافظة هاتاي بتركيا، تشتهر تركيا باحتوائها على العيد من الأماكن السياحية الخلابة التي تقع في المدن المختلفة من البلاد، وأهم ما يُعطيها التعدد هو المساحة الشاسعة التي تتميز بها تركيا، لكن حديث اليوم على موسوعة عن مدينة تنتمي بلاد الشام التي استولت عليها تركيا في عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا، والتي تشمل الكثير من المعالم التاريخية الرائعة.

أنطاكيا

مدينة أنطاكيا تقع في محافظة هاتاي في تركيا على الجهة الغربية من نهر العاصي، ومدينة أنطاكيا في الأصل هي مدينة سورية ضمن لواء الإسكندرونة السوري، وقد قامت الدولة العثمانية بالاستيلاء عليها، وضمها إلى تركيا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أُعيدت أنطاكيا إلى سوريا مرة أخرى؛ وذلك بعد انتهاء فترة الحكم العثماني للبلاد العربية.

في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا قامت السلطات الفرنسية بالتخلي عن لواء الإسكندرونة بالكامل، وتم إدخاله ضمن الدولة التركية، والذي يشمل أنطاكيا.

أجمل اماكن السياحة في أنطاكيا 2020

متحف انطاكيا

تم تأسيس هذا المتحف في مدينة أنطاكيا في عام 1948 ميلاديًا، ويمتد على مساحة 30 ألف كيلو متر مربع، ويقع أمام حديقة أتاتورك في كونيالتي، أنطاكيا.

يضم هذا المتحف مجموعة كبيرة من الآثار التي تنتمي إلى الحقبة التي تتراوح بدايةً من القرن الأول من الميلاد، إلى القرن الخامس من الميلاد.

هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الآثار التي تعود إلى حقبٍ تاريخية أخرى.

كما يُوجد به صالة عرض خاصة بالفسيفساء من مختلف الحضارات الرومانية.

شلال دفنة

تنبع هذه الشلالات من جنوب المنطقة لتصب في نهر العاصي، وتقع في هاتاي، وتبعد أنطاكيا بمسافة تُقدر بستة كيلو مترات، وهي شلالات باردة المياه، وتتكون من عدة شلالات، وهي: بلاس، سرامنا، قصطاليا، وتعود هذه الشلالات إلى الحقبة الإغريقية، هذا بالإضافة إلى أن منطقة “دافني” تضم الكثير من المعالم السياحية الأخرى التي تجعلها من الوجهات السياحية المتميزة في أنطاكيا، وذلك مثل: ينابيع المياه العذبة، الكثير من الأشجار المبهجة، وغير ذلك الكثير الذي يُمكنك اكتشافه بزيارتها.

كنيسة القديس بطرس

كنيسة القديس بطرس هي واحدة من أهم المعالم السياحية التي تقع في مدينة أنطاكيا، هاتاي في تركيا، وهي من أقدم المعالم التاريخية بها؛ حيث كان الدين المسيحي في تلك الحقبة تتم ممارسه في الخفاء؛ الأمر الذي يُبرر شكلها الذي يُماثل شكل الكهوف في سفح الجبل، كانت تضم المسيحين الموجودين في هذه المنطقة في تلك الفترة، والآن أصبحت مزارًا سياحيًا رئيسًا في أنطاكيا.

الإسكندرونة

تقع مدينة الإسكندرونة ضمن هاتاي على البحر المتوسط في جنوب تركيا بالقرب من أنطاكيا في أول خليج الإسكندرون، وهي من أهم الموانئ التركية التي تُستخدم في تصدير النفط، هذا بالإضافة إلى أنها تُعد من أهم المنتجعات السياحية في تركيا.

يعود اسم “الإسكندرونة” إلى الإسكندر الأكبر الذي قام بتأسيسها في عام 333 قبل الميلاد في بلاد الشام بعد انتصاره على الفرس.

نفق تيتوس

نفق تيتوس الموجود في أنطاكيا يُمثل أطول نفق تم حفره في العالم، ويقع في هاتاي على خليج الإسكندرون تحديدًا في الجهة الجنوبية الغربية من أنطاكيا، ويتميز بهندسته المتميزة، وقد حُفر على في الحقبة الرومانية على يد الإمبراطور الروماني في ذلك الوقت “فسبازيان”؛ وذلك بهدف تأسيس قناة تمد الفلاحين بالمياه، وقد فرغ من المياه بفعل الجفاف الذي تعرض له.

حديقة أنطاكيا

حديقة أنطاكيا تقع في وسط المدينة الساحرة، في نهر العاصي؛ حيث تُحيطها المياه من جميع الجهات؛ فهي من أجمل المعالم السياحية التي تم استحداثها.

قدمنا لكم اليوم في هذا المقال على موقع الموسوعة العربية الشاملة مجموعة من أجمل المناطق السياحية التي تقع في مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي بتركيا، تابعوا جديد موسوعة.

يُمكنكم أيضًا تصفح معلومات عن انطاكيا تركيا.

المراجع

1

2