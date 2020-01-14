أجمل اماكن السياحة في ملاكا ماليزيا 2020 – معلومات عامة

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متحف قصر السلطان ملاكا

تم بناء هذا القصر للسلطان منصور شاه في العام 1500 ميلادياً، أي قبل دخول البرتغاليين إلى دولة ماليزيا، ويعد القصر من أروع القصور التي بُنيت في ماليزيا على مر العصور، وما يميزه هو أن تصميمه يحاكي طبيعة الحياة في دولة ماليزياً قديماً، وتم تحويل القصر إلى متحف يقوم بعرض آثار توضح ثقافة الدولة، بالإضافة إلى المخطوطات والرسوم، وحُجرات أخرى توجد بها الأسلحة القتالية، بالإضافة إلى الآلات الموسيقية المتنوعة، ويُقسم المتحف إلى ثلاث طوابق، كل طابق يضم عدة صالات تقوم بعرض تلك التحف الفنية والمقتنيات، فإذا كنت من محبي التاريخ، وتريد التعرف على ثقافة الدولة قديماً.

مزرعة التماسيح في ملاكا

تعد مزرعة التماسيح في ملاكا من أكثر الأماكن التي تجذب السياح، فلا يفوت الزوار الذهاب إليها عند التواجد في المدينة، وذلك لمشاهدة التماسيح الموجودة في المزرعة، حيث تضم ما يقرب من مائة نوع مختلف، وقد تم بناء المزرعة وافتتاحها في عام 1987 ميلادياً، ليتوافد إليها الزوار منذ هذا التاريخ، فلا تفوت الذهاب إليها، والتقاط الصور للتماسيح، ومشاهدة الاستعراضات التي تقوم بها التماسيح مع المدربين في الساحات الخاصة بالعروض، والتي تُنظم على مدار يوم السبت ويوم الأحد من كل أسبوع.

جزيرة بيزار

تعد جزيرة بيزار من أكبر الجزر الموجودة في ماليزيا، وتطل الجزيرة على مضيق ملاكا، أما عن المسافة بينها وبين المدينة فلا تتخطى عشرة كيلو مترات، وما يميزها هو وجود العديد من المناطق الأثرية بها، وذلك لأن حضارة ماليزيا بدأت من تلك الجزيرة، كما توجد بها العديد من المعابد الدينية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة، بالإضافة إلى مقابر الملوك، لذلك تعد وجهة سياحية مميزة لمحبي السياحة التاريخية.

كما يمكن زيارة الشواطئ الموجودة في الجزيرة، والاستمتاع بالمياه الباردة والهواء النقي والرمال الذهبية، وممارسة الأنشطة المختلفة على الشاطئ مثل الصيد، والسباحة بالإضافة إلى الغطس، فإذا كنت من محبي الشواطئ والبحار.

المراجع

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