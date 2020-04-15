أجمل مشاهد ألكسندر إيساك صفقة برشلونة المنتظرة



يضع نادى برشلونة الإسبانى، السويدى الشاب ألكسندر إيساك مهاجم نادى ريال سوسيداد الإسبانى تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة للتفاوض معه تحسبا لفشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى.







وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن برشلونة علم أن مهاجم ريال سوسيداد الملقب بـ ” إبراهيموفيش الجديد” يمتلك شرطا جزائيا فى عقده يبلغ 70 مليون يورو فى الوقت الذى وضع نادى بوروسيا دورتموند الألمانى ناديه السابق شرطا يتيح له شراء اللاعب 30 مليونًا في عام 2021.















