أجمل 10 أهداف سجلها جريزمان مع برشلونة







بدأ جريزمان مسيرته مع ريال سوسيداد وظهر أول مرة بقميصه في 2009، وفاز بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني في أول موسم له، ثم غادر ريال سوسيداد بعض خمسة مواسم إلى أتلتيكو مدريد مقابل مبلغ 30 مليون يورو.







وفي يوم 12 يوليو من سنة 2019 أعلن برشلونة رسميا ضم اللاعب إلي صفوفه بعد كسر عقده بقيمة 120 مليون يورو.







لعب جريزمان 37 مباراة بقميص برشلونة حتى الآن سجل 14 هدفا وصنع 4 أخرى.







واحتفالا بهذه المناسبة نستعرض أول 10 أهداف سجلها جريزمان بقميص البارسا..







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