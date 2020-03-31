أجمل 10 أهداف لمارتينيز صفقة برشلونة المنتظره في ميركاتو الصيف



قرر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى وفقاً لما نشرته صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”الإيطالية، إن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، استقر على أنه لن يغادر صفوف النيراتزوري سوي للإنتقال إلى برشلونة الإسباني فى الموسم الجديد ، وذلك بعد اهتمام عدة أندية بضمه وعلى رأسها برشلونة الإسباني.











ويخطط فريق برشلونة لإدراج التشيلي أرتور فيدال ضمن صفقة ضم لاوتارو مارتينيز لتقليل تكلفة الشرط الجزائي في عقده، والمُقدر 111 مليون يورو.







ويعد قرار لاوتارو مارتينيز بإختيار برشلونة لإرتداء قميصه فى الموسم المقبل، ضربة قاضية لآمال ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، والذين ذُكر أنهم يسعون أيضًا خلف صاحب الـ22 عامًا.







جدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز لعب 31 مباراة مع كتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 16 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

