أجهزة أمن البيضاء تضبط كميات من الحشيش في طريقها إلى المليشيات

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء وسط البلاد اليوم الأحد كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وقال مصدر أمني أن قوات الأمن الخاص ضبطت كميات من الحشيش المخدر على متن سيارة نوع ”هايلكوس” في منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر أن السيارة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

كما يتعاطى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم تحشيدهم الى جبهات القتال الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليه والتأثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالة.