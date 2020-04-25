أجواء رمضانية مبهجة بريحة الفل بالحديدة

@ الحديدة، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-25 16:34:05

يعيش أبناء الحديدة هذه الأيام أجواء روحانية رمضانية رائعة تشدو معها النفوس لتمتلئ فرحة وبهجة بهذا الشهر الفضيل الذي تعود على زيارتنا كل عام لنعيش معه عالما آخر.

وازدحمت أسواق الحديدة بالمواطنين في أول أيام رمضان، للتسوق حيث امتلأت الأسواق بالمواد الغذائية.

وتربعت زهرة الفل الأسواق، حيث كانت ذا طلة مبهجة، فعلى غير العادة، وبعيداً عن المعاناة المتعددة في محافظة الحديدة، تأخذنا رائحة الفل، لندلف معها عناقاً لبساتين الحسينية والعباسي والمغرس مروراً بواديي زبيد جنوباً ومور ومزارع الزيدية شمالاً لنستمتع بـ”الزهر والقريشي” الذي يطلق عليه أبناء تهامة، ولنعرج على مكنونات الجمال في تهامة.

عالم رمضان الروحاني حيث تطل معه فيوض الرحمة لتصنع في أنفسنا شعوراً وفرحة وروحانية مكللة بأعمال الخير والتكافل والتعاون، وخاصة في مثل هذا الشهر الفضيل الذي يضاعف الله فيه الأعمال ويتقبل فيه القربات ويرفع فيه الدرجات أعلى المراتب.