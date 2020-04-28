أجويرو يدافع عن ميسي ويبحث عن حلول لأزمة كورونا

سيرخيو أجويرو هداف فريق مانشستر سيتي يدافع عن زميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ويبحث عن الحلول لأزمة كورونا.

دافع النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هداف فريق مانشستر سيتي عن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة ضد كل الانتقادات التي يتعرض لها عندما يلعب للتانجو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لقناة “TyC” الأرجنتينية وأكد خلالها أن ميسي يكون أول من يعاني من أي مشكلة تحدث للمنتخب أو خروج أو إخفاق.

وتطرق أجويور للحديث خلال نفس التصريحات عن أزمة فيروس كورونا وتعليق المباريات حول العالم، وعن الحلول الممكنة في ظل قرب بعض العقود من الانتهاء.

وقال أجويرو: “أنا لا أفهم هؤلاء الذين ينتقدوا أداء ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، في النهاية هو أول من يعاني من أي مشكلة ورغم ذلك يستمر في الحضور”.

وأضاف عن أزمة كورونا الحالية: “في الوقت الحالي لا أستطيع التفكير فيما الذي يجب أن أقوم به، الأندية تمر بالكثير من المشاكل بكل ما يحدث حاليًا”.

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وأردف: “المشكلة قد تستمر لعدة أشهر ولو أرادوا العودة للمباريات في شهر يوليو أو أغسطس أو سبتمبر ستواجه الأندية المشاكل بسبب العقود التي تنتهي هذا الصيف.

وأكمل: “لا أعلم ما الذي تستطيع الأندية القيام به في ذلك الصدد، ولا أعلم إذا كان التجديد لثلاثة أشهر أو ستة متاح، لكن يجب أن ينتهي هذا الموسم أولًا بعد ذلك نفكر في أي شيء”.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين في العقد الأخير كان قد أخفق في ثلاث نهائيات منهم نهائي كأس العالم 2014 وودع كوبا أمريكا الأخيرة من نصف النهائي أمام البرازيل.