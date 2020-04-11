كريتر سكاي
أحبطنا هجوما على مواقع تمركز قواتنا بالجوف وصرواح بمأرب
كريتر سكاي/خاص:
اكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين تصديهم لهجوم شنته قوات الشرعية عليهم في مارب
اكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين تصديهم لهجوم شنته قوات الشرعية عليهم في مارب
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: تمكنت قواتنا بعون الله وتأييده من التصدي لزحفين لقوى العدوان في خب والشعف بمحافظة الجوف وفي صرواح بمحافظة مأرب
واضاف:سقوط العشرات في صفوف الشرعية بين قتيل وجريح في الزحفين بالجوف ومأرب ولم يحرز أي تقدم
واختتم: شن طيران التحالف 7 غارات على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومأرب