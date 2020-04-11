كريتر سكاي

أحبطنا هجوما على مواقع تمركز قواتنا بالجوف وصرواح بمأرب

11 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

اكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين تصديهم لهجوم شنته قوات الشرعية عليهم في مارب 
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: تمكنت قواتنا بعون الله وتأييده من التصدي لزحفين لقوى العدوان في خب والشعف بمحافظة الجوف وفي صرواح بمحافظة مأرب
واضاف:سقوط العشرات في صفوف الشرعية بين قتيل وجريح في الزحفين بالجوف ومأرب ولم يحرز أي تقدم
واختتم: شن طيران التحالف 7 غارات على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومأرب

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