أحدث صور فساتين زفاف للأطفال 2020

أحدث صور فساتين زفاف للاطفال 2020 عبر موقع muhtwa.com نقدم لكي سيدتي أحدث فساتين زفاف لطفلتك لهذا العام، تشكيلة متنوعة من الأشكال والألوان والموديلات التي تناسب سن طفلتك لتظهر في أجمل حلة لها، إليكِ فساتين مختلفة من التُل والشيفون والستان.

صور فساتين زفاف للاطفال

فستان أبيض ملكي مُرصع بالكريستال الفضي اللامع تصميم مبتكر بحملات من الفرو الأبيض، الفستان بذيل طويل الى حد ما من الخلف.

فستان عروستك الصغيرة من اللون الأبيض، يمنحها جمال ونعومة و مُرفق معه بأكمام قصيرة من الدانتيل يمكن خلعها وأطراف الفستان من الجبير الأبيض، يمكنك وضع لمسة من عندك بإضافة طرحة من الدانتيل المشابه للأكمام.

فساتين من التُل الأطفال

فستاننا الثاني في غاية الفخامة، لتقديم أميرتك الصغيرة بهيئة جديدة ومبهرة، فستان من اللون الأسود والأوف وايت مع شريط من الستان الذهبي في الوسط و من الخلف ذيل منفوش من التُل الأوف وايت أما من الأمام فهو مصمم من طبقات من الريش الأسود المُبهر فكرة وتصميم جديد ومختلف في فتحة الظهر التي تتخذ شكل حرف الـ V، وفيونكة رقيقة في نهايته.

لإطلالة البرنسيسات، نقدم لكِ فستان مميز من اللونين الأبيض والجنزاري منفوش يتوسطه حزام من الستان الجنزاري، تم تصميمه بنصف كم من الجبير الأبيض ويتوسط الصدر أزهار رقيقة من الستان الناعم، يناسب حفلات الأعراس والخطوبات.

بتصميم مختلف ومميز نقدم لكي هذا الفستان الأنيق والذي يعطي لطفلتك إطلالة الأميرات، من التُل الروز المنفوش ذو صدر مرصع بالكريستالات الرقيقة وأكمام قصيرة من الدانتيل الجميل، ورداء منفصل يغطي الكتف من الستان اللامع، يتماشى هذا الموديل مع الحفلات والمناسبات التي تُعقد في فصل الشتاء.

ونظرًا لتفضيل الكثيرات للون الأحمر، إليكِ سيدتي فستان من اللونين الأحمر والأبيض لعروستك الصغيرة، من التُل المنفوش يجمع بين الأبيض والأحمر وحمالة من اللون الأحمر و يتوسط الوسط وردة حمراء كبيرة.

فستان آخر بتصميم ولون مختلف، نظرًا إنتشار موضة ألوان الباستيل الهادئة، نقدم لكي هذا اللون الناعم، و تصميم في قمة الرقة والنعومة الفستان بشغل داخلي في منطقة الصدر وحزام من الستان العريض ينتهي بفيونكة عريضة على اليسار.

فساتين من الستان 2020

فستان ناعم من اللون السماوي، ببطانة من الستان وطبقة خارجية من الشيفون التصميم طويل بحمالات رقيقة وتطريز بسيط على الصدر، يناسب الفتيات في السن المُحير الذي تعجز الأمهات عن إيجاد موديلات ملائمة لبناتها في هذا العمر.

للسن المحير نقدم لكي تصميم آخر من فساتين الزفاف لطفلتك الفستان مصمم بشكل ناعم ورقيق، ومناسب بشكل كبير لطويلات القامة مصمم من قماش الستان من اللون الكافيه الأنيق مع حزام من درجات اللون السماوي ويمكنك تغيير لون الحزام وفقًا لما تريدين من الإكسسوارت .

في المناسبات شبه الرسمية التي قد تدعين إليها أنتِ وطفلتك، يمكنك إختيار مثل هذا الفستان، مصمم من قطعتين الأولى من الستان الكافية في الأسفل والأخرى من الجبير الأوف وايت من الصدر مع شريط رقيق من الستان البُني. يتلائم كذلك مع الحفلات التكريم المدرسية لأميرتك للخروج في أبهى إطلالة.

فستان قصير ورقيق من الستان الأبيض ومزود بشرائط من اللون الوردي الجميل .

فساتين بألوان زاهية للاطفال 2020

يناسب جميع المناسبات ومختلف الأوقات، فستان من قطعتين من الستان، أحداهما ساده والأخرى مشجرة برسومات رقيقة وبحزام من الوسط بنفس اللون الوردي الصارخ الموديل رقيق ويناسب صغيرات السن، ويمنح إطلالة طفولية شقية.

تصميمين مختلفين من الفساتين المشجرة للأطفال بدرجات اللون الوردي المحبب لطفلك، يمكنك اختيار مثل هذا التصميم دون أي تطريز أو كريستال ولكن لونه مبهج للغاية، موديل بسيط مُكتفي بوردة جميلة في اليسار، ويمكنك إضافة لمسة إضافية من التُل الأبيض في طرف الفستان لإعطائه مزيدًا من الرقة، لإطلالة جذابة ومختلفة.

آخر فستان لدينا من اللون الأحمر مصمم من قطعتين إحداهما بيضاء سادة، والأخرى مشجرة باللون الأحمر بتصميم مميز من الحمالات وقد تم تفصيله من قماش الشيفون، يتلائم هذا التصميم مع المناسبات النهارية.