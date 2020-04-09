كريتر سكاي

أحزاب سياسية ولجنة اعتصام المهرة تدين محاولة اغتيال محافظ سقطرى

9 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

أدانت أحزاب سياسية ولجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي محاولة اغتيال محافظ سقطرى رمزي محروس، من قبل عناصر “الانتقالي” .

 

 

 

وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن “التطورات والأحداث الأخيرة في أرخبيل سقطرى تستدعي الوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة واستقرارها”.

 

 

 

وأضاف البيان “ندين بشدة ونستنكر ما تعرض له المحافظ الأستاذ رمزي محروس من محاولة اغتيال آثمة من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الاحتلال الإماراتي” – حد قولهم – .

 

 

 

وتابع “نجدد وقوفنا إلى جانب قيادة السلطة المحلية في سقطرى حتى دحر كافة المليشيات الخارجة عن القانون ورحيل الاحتلال السعودي الإماراتي من الأرخبيل وبسط نفوذ الدولة الشرعية على كافة أراضي الأرخبيل”.

 

 

وأمس الأربعاء، قالت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، في بلاغ صحفي، إن عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي أقدمت على تنفيذ محاولة اغتيال المحافظ “رمزي محروس”.

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