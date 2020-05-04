المشهد اليمني

أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

4 مايو، 2020
0
المشهد اليمني

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين، على العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

عدن (العظمى 36° – الصغرى 28°)

صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 15°)

تعز (العظمى 29 ° – الصغرى 18°)

المكلا (العظمى 34° – الصغرى 28°)

الحديدة (العظمى 36° – الصغرى 26°)

سيئون (العظمى 40° – الصغرى 21°)

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 24°)

ذمار (العظمى 34° – الصغرى 12°)

الغيضة (العظمى35° – الصغرى 27°)

مأرب (العظمى 37° – الصغرى 26°)

صعدة (العظمى 28° – الصغرى 16°)

المحويت (العظمى 26° – الصغرى 15°)

عمران (العظمى 26° – الصغرى14°)

الجوف (العظمى37° – الصغرى 26°)

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أحوال الإثنين الحرارة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات

إقرا أيضا

Photo of تعز.. الجيش الوطني يصد هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة الصلو

تعز.. الجيش الوطني يصد هجوم للمليشيا الحوثية في جبهة الصلو

4 مايو، 2020
Photo of الانتقالي الجنوبي : لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب

الانتقالي الجنوبي : لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب

4 مايو، 2020
Photo of ”بن بريك” يدعي انه سينشر اعترافات لخلية مزعومة قادها حارس شخصي لـ ”الزنداني” ومسؤولة عن تصفيات أئمة مساجد بعدن

”بن بريك” يدعي انه سينشر اعترافات لخلية مزعومة قادها حارس شخصي لـ ”الزنداني” ومسؤولة عن تصفيات أئمة مساجد بعدن

4 مايو، 2020
Photo of مقاومة آل حميقان تعلن وقوفها إلى جانب القبائل في الطفة وتدعو لتحرير البيضاء من ميليشيا الحوثي ”بيان”

مقاومة آل حميقان تعلن وقوفها إلى جانب القبائل في الطفة وتدعو لتحرير البيضاء من ميليشيا الحوثي ”بيان”

4 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق