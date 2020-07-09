أحور تودع أحد ابناءها شهيدا في جبهة البقع



احور/ عدن تايم/ خاص

ارتقى شهيدا في جبهة البقع الشاب يسلم عبدالله سعيد الكازمي وهو يدافع عن الكرامة ضد المليشيات الحوثية الفارسية .

وقال أقارب الشاب ل(عدن تايم) استشهد اليوم ولدنا يسلم عبدالله سعيد بن عافية الحاقي في حبهة البقع وهو يدافع عن الأرض والكرامة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران .

ونعت قوى التحرير والاستقلال الجنوبية بمديرية احور محافظة أبين استشهاد الشاب يسلم عبدالله سعيد الكازمي الذي ارتقى إلى ربه شهيدا وهو يقاتل ضد المليشيات الفارسية .

وبحسب قوى التحرير والاستقلال الجنوبية أن الشهيد يسلم الكازمي من أسرة مناضلة قضى معظم رجالها مدافعين عن العزة والكرامة منذ فجر الاستقلال حتى اليوم .