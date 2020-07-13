أخبآر برشلونة : بارتوميو يكشف مصير سيتيين.. ويرفض التشكيك بميسي

سبورت 360 – قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إن إدارة البلاوجرانا تُخطط للاحتفاظ بخدمات كيكي سيتيين خلال الموسم القادم، مشدداً على أن ليونيل ميسي سوف يُجدد عقده مع العملاق الكتالوني.

وانتصر برشلونة على بلد الوليد بهدف نظيف، في المباراة الأخيرة، ليرفع البارسا رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

رئيس برشلونة يكشف حقيقة تخفيض رواتب اللاعبين:

وقال بارتوميو في تصريحات تلفزيونية بالقناة الثالثة: “كيكي سيتيين سيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا، كما أن نيتنا هي بقاؤه في الموسم القادم، مع العلم أن إريك أبيدال وبلانس هم المسؤولون عن تغيير المدرب”.

وتابع: “تشافي هيرنانديز سوف يكون مدرباً لبرشلونة في يوم من الأيام، وهو جاهز لذلك من الآن، ولكن في الوقت الحالي نحن لا نبحث عن مدرب، بسبب امتلاكنا لكيكي سيتيين”.

وحول تمديد عقد ليونيل ميسي، قال: “لا يوجد لدي أي شك في ميسي، أعتقد أنه سوف يبقى هنا، لأنه يريد الاستمرار مع برشلونة. لقد تحدثنا معه بخصوص التجديد، وهو يريد إنهاء مسيرته هنا، ليس لدينا أدنى شك في مسألة تجديد عقده”.

وحول لقاء بلد الوليد، قال: “شاهدت مجموعة من الضربات الجزاء المستحقة لفريقنا لكن الحكم لم يرها أبداً، نريد من تقنية الفيديو أن تكون واضحة”.

وواصل: “بسبب كورونا، أصبحت الأندية تفكر ببيع لاعبيها من أجل تحسين الإيرادات. مداخيلنا انخفضت بـ200 مليون يورو بسبب هذا الفيروس”.

وأردف: “ميزانية الموسم المقبل لا يوجد بها تخفيض في رواتب اللاعبين، ولكن هذا الأمر مشروط بعودة الجماهير للملعب. جميع اللاعبين خفضوا رواتبهم السنوية بمقدار 12%”.

واختتم بالقول: “لقد تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز، لكن حالياً لم نتحدث معهم، سننتظر حتى نهاية الموسم وسوف نقيم كل شيء مرة أخرى”.

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