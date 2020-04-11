أخبار إنترميلان : أسطورة الإنتر يكشف عن حلمه بخط هجوم يضم لوكاكو وميسي معاً

سبورت 360- كشف فولفيو كولوفاتي، أسطورة نادي إنترميلان الإيطالي، عن أمله بأن ينضم ليونيل ميسي يوماً ما إلى الإنتر، وذكر أنه سيُشكل ثنائياً هجومياً كاسحاً مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأكد فولوفيو، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، :”ليونيل ميسي بطل حقيقي، لعب كرة قدم على مستوى عالمي لمدة عشرة مواسم، مع كريستيانو رونالدو”.

وتابع بطل العالم مع إيطاليا في 1982 حديثه بالقول :”في سبتمبر ميسي سيُكمل عامه الثالث والثلاثين، ولكن إبراهيموفيتش أحدث تغييراً في ميلان وهو في عُمر الثامنة والثلاثين”.

وتطرق حديث فولوفيو إلى نجم الفريق لاوتارو مارتينيز، وقال :”في الحقيقة لاوتارو لاعب قوى للغاية، لأنه يملك روح قتالة كبيرة”.

وتابع :”لاوتارو يفتقد الخبرة والاستمرارية، ولكنه يظل لاعب من مستوى القمة، سأكون متقبلاً فكرة خسارته فقط للحصول على خدمة لاعبين اثنين، إحداهما يلعب في يوفنتوس، والثاني هو ليونيل ميسي”.

كولوفاتي : التنافس مع رونالدو قد يدفع ميسي للتفكير في إنترميلان

وكشف كولوفاتي عن حلمه بخط هجوم يضم لوكاكو وميسي، وقال :”معاً سيُمكنهم تكوين ثنائي هجومي حاسم، ميسي يُمكنه فتح المساحات، والتعامل مع الدفاعات المتكالة، ويُمكنه حسم المُباريات الصعبة بركلة حرة، أو بصناعة هدف حاسم”.

وقال فولوفيو إن الحصول على توقيع ميسي لا يزال مُعقداً، وأضاف :”ليونيل ميسي لا يُمكنه أن يلعب لنادٍ واحد في مسيرته بالكامل.

وأوضح نجم الإنتر فكرته بالقول :”غريمه كريستيانو رونالدو حمل الألقاب في إنجلترا و إسبانيا و إيطاليا، وميسي يُفكر في هذا التنافس”.

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