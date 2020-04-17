أخبار إنترميلان : سينسي يُغازل ميسي: من الرائع أن نراه بقميص إنترميلان

سبورت 360- علق ستيفانو سينسي، نجم خط وسط إنترميلان الإيطالي، على الأنباء التي ترددت الفترة الأخيرة عن احتمالية انضمام نجم برشلونة ليونيل ميسي للنيراتزوري، مؤكداً على أن ميسي هو من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وقال سينسي، في تصريحات نقلها موقع سيمبري إنتر، :”من الرائع اللعب ضد ميسي، لأنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق”.

سينسي: استئناف المُسابقات سيعني انتصارنا على كورونا

وأضاف سينسي لحديثه عن إمكانية انضمام ميسي للإنتر قائلاً :”أن يكون ميسي زميلاً لنا أفضل من أن يكون مُنافساً نواجهه”.

وتطرق حديث سينسي لفترة التوقف الرياضي الذي سببه تفشي فيروس كورونا، وقال :”سيكون من الرائع استئناف البطولات بعد هذه الفترة الصعبة، ذلك سيعني أننا انتصرنا في تلك المعركة، ولكن الأهم في تلك الأثناء أن نبقى في منازلنا”.

وكان قد ترددت أنباء عن إمكانية انتقال ميسي إلى الإنتر، ولكنه ميسي خرج ونفى تلك التقارير، وعلق أسطورة البرازيل ريفالدو على تلك الأخبار بالإشارة لما يراه أن ميسي من الصعب أن يلعب في نادٍ آخر داخل أوروبا غير برشلونة.

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