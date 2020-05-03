أخبار إنترميلان: فاليرو ينصح زميله لاوتارو مارتينيز بتجاهل رغبة برشلونة في ضمه

سبورت 360- أبدى بورخا فاليرو، لاعب إنترميلان الإيطالي، رغبته في أن يستمر لاوتارو مارتينيز بين صفوف الفريق رغم رغبة برشلونة الكبيرة في الحصول على خدماته.

وقال فاليرو، في تصريحات لصحيفة جازيتا ديلو سبورت، :”لاوتارو تطور من سنة لأخرى، هويقوم بعمل استثنائي لصالح الفريق، بالإضافة لتسجيله الأهداف”.

فاليرو: إنترميلان يحتاج لجهود لاوتارو مارتينيز

وعلق فاليرو على إمكانية رحيل لاوتارو إلى برشلونة قائلاً :”نحن هنا في إنتر لدينا مشروع هام للغاية، وذلك أمر واضح للجميع، لذا نحتاجه لتحقيق ذلك”.

وتطرق حديث فاليرو لزميله الآخر في الفريق الدنماركي كريستيان إيركسن المُنضم حديثاً لصفوف النيراتزوري قادماً من توتنهام هوتسبير اللندني، وقال :”إيركسن انضم للفريق هذا الموسم، في الأسبوع الذي سبق انضمامه للفريق كان يلعب مع توتنهام”.

وتابع قائلاً :”لاوتارو بعد أسبوع قام بتغيير الدوري و اللغة و البلد و نظام التدريب”، وأكمل فاليرو حديثه عن زميله نجم السبيرز السابق قائلاً :”ليس أمراً سهلاً أن تتأقلم سريعاً، لديه كل شيء للعب في الإنتر، ولكنه يحتاج فقط للوقت”.

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