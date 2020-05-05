أخبار إنتر ميلان : المبلغ الذي سيتقاضاه إنتر ميلان من بيع لاوتارو مارتينيز وإيكاردي

سبورت 360 – كشفت تقارير صحفية إيطالية عن المبلغ الذي يمكن أن يتقاضاه نادي إنتر ميلان، في حالة بيع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري، ومواطنه ماورو إيكاردي.

وارتبط لاوتارو بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما يلعب ماورو في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان يمكن أن يحصل على 180 مليون يورو، في حالة بيع مارتينيز وإيكاردي معًا.

إنتر ميلان يمكن أن يحصل على 180 مليون يورو من بيع نجميه

وأردفت الصحيفة الإيطالية أن النيراتزوري يمكن أن يحصل على 111 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو)، بجانب مبلغ يتراوح بين 70 إلى 85 مليون يورو من بيع إيكاردي، الذي جذب انتباه يوفنتوس.

وأنهت توتوسبورت أن أنطونيو كوتني، المدير الفني للأفاعي يريد الاحتفاظ بمارتينيز في سان سيرو، ولكن إذا قرر اللاعب الانتقال إلى برشلونة، فيمكن إنفاق المال بحكمة واستخدامه لإضافة المزيد من العمق إلى قائمة الفريق.

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