أخبار الانتقالات: توتنهام يُحدد قيمة هاري كين والسيتي يرغب بمهاجم الإنتر

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 12 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 12 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم 12 أبريل 2020:​

توتنهام يضع سعر خيالي من أجل كين

يوفنتوس يُفاوض سيبايوس

مانشستر سيتي يُراقب لاوتارو مارتينيز

توتنهام يُنافس تشيلسي على كوتينيو

انشستر سيتي يدخل في المنافسة على سيميدو

اليونايتد يستغل أزمة كورونا في صفقة سانشو

والدة كافاني تُلمح لاقتراب انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

كومان لا يستبعد الرحيل عن بايرن ميونخ

ريال مدريد يتصارع مع برشلونة على جوميس

ماريو جوتسه يعلن عن خطوة فاصلة في مستقبله

وكيل كوتينيو يعلن موقفه من الانضمام إلى آرسنال

إيجالو يحلم بالبقاء مع مانشستر يونايتد

بيشكتاش يحاول إقناع النني بالاستمرار

توتنهام يضع سعر خيالي من أجل كين

وضعت إدارة نادي توتنهام قيمة المهاجم الإنجليزي هاري كين على طاولة المفاوضات لأي نادي يرغب في التعاقد معه حيثُ تشير التقارير الإنجليزية إلى أن النادي لن يقبل بأقل من 200 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر نادي ريال مدريد على رأس الأندية الراغبة في ضمه لكن المبلغ الخيالي المعروض حالياً قد يجعل هناك الكثير من التردد بشأنه.

يوفنتوس يُفاوض سيبايوس

يبدو أن أرسنال لن يهنأ كثيراً على نجم وسط إسبانيا سيبايوس حيثُ كانت هناك مفاوضات مع اللاعب لبقائه في الموسم المُقبل من خلال تمديد الإعارة لكن إدارة نادي يوفنتوس قدمت عرض إلى ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

مانشستر سيتي يُراقب لاوتارو مارتينيز

تأخر نادي برشلونة كثيراً في حسم انتقال النجم الأرجنتيني مارتينيز مهاجم نادي الإنتر خلال المفاوضات الحالية، ليظهر نادي مانشستر سيتي بقوة من أجل التعاقد مع اللاعب بعد إعجاب جوارديولا به كثيراً.

توتنهام يُنافس تشيلسي على كوتينيو

دخل نادي توتنهام في منافسة شرسة مع تشيلسي من أجل جلب النجم البرازيلي كوتينيو خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ظل رغبة اللاعب في العودة للدوري الإنجليزي بعد تجربتين فاشلتين في برشلونة وبايرن ميونخ

مانشستر سيتي يدخل في المنافسة على سيميدو

دخل مانشستر سيتي في سباق الراغبين في التعاقد مع الظهير البرتغالي سيميدو لاعب نادي برشلونة في ظل رغبة نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب أيضاً ومازال وكيل اللاعب يُفاضل بين العروض المتاحة.

اليونايتد يستغل أزمة كورونا في صفقة سانشو

يحاول مسؤولو نادي مانشستر يونايتد استغلال أزمة فيروس كورونا المسيطرة على العالم حالياً من خلال حسم صفقة النجم الإنجليزي سانشو خلال الميركاتو الصيفي القادم، الشياطين الحمر يرغبون في دفع 100 مليون يورو فقط.

والدة كافاني تُلمح لاقتراب انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

ألمحت والدة إدينسون كافاني إلى اقتراب انتقال نجلها إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية عندما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان .

الأيام الماضية شهدت بعض التقارير التي قالت أن الدولي الأوروجوياني قد يعود إلى أمريكا اللاتينية مجددًا، غير أن والدته اعتبرت أن الاستمرار في أوروبا والتوجه إلى العاصمة الإسبانية هو الخيار الأرجح حاليًا.

الصفقة كلها تتوقف على رئيس أتلتيكو نفسه، حيث سبق وأن هاجم شقيق اللاعب بعد فشل انضمامه في يناير، وفي حال أن تراجع عن هذه التصريحات، فستكون أبواب كافاني مفتوحة للانضمام إلى واند ميتروبوليتانو.

كومان لا يستبعد الرحيل عن بايرن ميونخ

على الرغم من تأكيدات بايرن ميونخ على عدم وجود نية للتفريط في كينجسلي كومان، إلا أن الدولي الفرنسي أشار في تصريحات له إلى أنه قد يغادر الأليانز آرينا بحثًا عن تحدٍ جديد.

قد يكون الأمر منطقيًا حال وصول ليروي ساني إلى العملاق البافاري، فحينها سيصبح كومان هو الخيار الثاني في الجبهة اليُسرى.

ريال مدريد يتصارع مع برشلونة على جوميس

دخل ريال مدريد على خط التفاوض مع إيجور جوميس، لاعب ساو باولو البرازيلي، من أجل ضمه إلى سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن يتوقع أن يجد الميرينجي تنافسًا حادًا مع برشلونة ، الذي يضع عينه أيضًا نصب التعاقد مع أحد أبرز مواهب منتصف الملعب في أمريكا اللاتينية.

ماريو جوتزه يُعلن عن خطوة فاصلة في مستقبله

أعلن ماريو جوتزه، لاعب بوروسيا دورتموند ، أنه قد أقدم على تغيير وكيل أعماله، وهي خطوة مهمة للغاية بعد فشل وكيله السابق في جلب العرض المناسب له للصيف المقبل.

صاحب الـ27 عامًا ينتهي تعاقده مع أسود الفيستيفاليا بنهاية هذا الموسم، مع أنباء متداولة عن اقتراب انتقاله إلى هيرتا برلين، إذ لا توجد نية لدى النادي الأصفر والأسود في تمديد التعاقد إلا بشروط لا ترضي الدولي الألماني.

وكيل كوتينيو يعلن موقفه من انضمامه لآرسنال

كشف كيا جورابتشين وكيل أعمال صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو، عن موقفه من حقيقة انتقال اللاعب لصفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي هذا السياق قال وكيل كوتينيو:”حقيقة تشجيعي لآرسنال معروفة للجميع وليست سراً، ولكن لا توجد لي أي تفضيلات بخصوص الأندية التي ينتقل لها أي لاعب يعمل معي”.

وأضاف:”لن أحاول إجبار أو إقناع كوتينيو بالانتقال لأي نادٍ على حساب الآخر، فكل الاحتمالات مفتوحة أمامنا خلال الفترة القادمة، فالبريميرليج من الأماكن التي يحب اللعب بها”.

إيجالو يحلم بالبقاء مع مانشستر يونايتد

فترة جيدة عاشها أوديون إيجالو مع مانشستر يونايتد بعد إعارته من شنغهاي شينوا الصيني، ولكن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا يثير الغموض حول مصيره.

وقال إيجالو في تصريحات لتليفزيون “Elegbete” :”لا توجد أي عروض على الطاولة في الوقت الحالي”.

وأضاف:”الموسم مازال مستمراً وكذلك فترة إعارتي مع مانشستر، لا أتخذ قراراتي الخاصة بحياتي بشكل فردي، هناك بعض المبادئ التي أسير عليها وأصلي لله دائماً حتى يدلني نحو الطريق الصحيح”.

وتابع:”لا أهتم بما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاستمرار أو العودة في الصين، ولا يوجد ما يدعوني للجلوس للتفكير في أي شيء قبل نهاية الموسم”.

بيشكتاش يحاول إقناع النني بالاستمرار معه

أكدت تقارير صحفية تركية على أن بيشكتاش يحاول إقناع محمد النني بالاستمرار في صفوفه وتمديد إعارته من آرسنال لعام إضافي.

في حال موافقة اللاعب فسيتعين على النادي التركي إقناع الجانرز من خلال دفع 2 مليون جنيه استرليني رغم ما يُعانيه بيشكتاش من أزمات اقتصادية حاليًا.