أخبار نادي برشلونة

أخبار الانتقالات: ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ وفيرنر لا يريد إلا ليفربول

7 مايو، 2020
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أخبار الانتقالات: ساني يوافق على عرض بايرن ميونخ وفيرنر لا يريد إلا ليفربول

هيركولانو نابيان الذي سجل أربع مرات في تسع مباريات مع البرتغال تحت سن 17 سنة، سيشهد انتهاء عقده الحالي مع فيتوريا في نهاية الموسم المقبل.

المهاجم لم يمثل الفريق الأول بعد، لكنه سجل 43 مرة على مستوى الشباب خلال الموسمين الماضيين، مما أدى على ما يبدو إلى اهتمام عدد من الفرق بالحصول على خدماته.

وفقًا لموندو ديبورتيفو، تعرف كل من برشلونة وريال مدريد على نابيان من قبل الكشافة الخاصة بطرفي الكلاسيكو وقد يحاولان الحصول على توقيع مع فتح سوق الانتقالات.

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