أخبار الانتقالات: صلاح يسخر من أخبار رحيله من ليفربول وبروس باقٍ في نيوكاسل

ماذا يعني ذلك؟

أجاب محمد صلاح، لاعب ليفربول ، على إمكانية مغادرته الريدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال حسابه على إنستجرام.

وتدور الكثير من الشائعات حاليًا حول إمكانية مغادرة أحد الثلاثي الهجومي في كتيبة كلوب في الميركاتو المقبل، وسط ارتباط صلاح وساديو ماني بريال مدريد.

سكاي سبورتس نشرت صورة على إنستجرام بعنوان “هل يبقى محمد صلاح في ليفربول أم يرحل” وقد اضطر الدولي المصري للرد على ذلك.

رد صلاح حمل بعض السخرية، حيث اكتفى بوضع وجوه تضحك وتبكي، ما يعني أنه لا يُفكر في مغادرة أنفيلد ويسخر من هذا السؤال الغريب.

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