أخبار الدوري الإسباني : أفضل ما قدمه لاعبو أندية الليغا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة التوقف بسبب الكورونا

سبورت 360 – لا تزال إسبانيا في حالة إغلاق شامل، لكن لاعبي وأندية الليغا يبقون أنفسهم مشغولين للغاية، وفي كثير من الأحيان، يشركون معهم المشجعين في جميع أنحاء العالم

مدريد: شهدت إسبانيا أسبوعاً آخر من الإغلاق الشامل فيروس كورونا المستجد –كوفيد 19، والذي استمر خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح، لكن بقي لاعبو الليغا في تواصل مع جماهيرهم إلكترونياً. وهم يبقوا أنفسهم مشغولين ويساعدون جماهير كرة القدم حول إسبانيا عبر تحفيزهم وتشجيعهم أيضاً.

وفيما يلي نظرة على الأنشطة المختلفة التي كان أبرز لاعبي الليغا يقدمونها خلال الأيام الماضية.

الاحتفال بيوم الصحة العالمي

طوال فترة الحجر الصحي في إسبانيا، كان هناك تصفيق يومي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ولجميع أولئك الذين يقومون برعاية الناس في هذا الوقت العصيب. وهذا الأمر مستمر، وكان هناك سبب خاص إضافي لتكريم العامليين في المجال الصحي يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان يوم الصحة العالمي. عبارات المدح والامتنان للعاملين في المراكز الطبية تدفقت من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من أندية ولاعبي الليغا.

🌍 On #WorldHealthDay, #SevillaFC would like to join in with the rest of the world by thanking our incredible health-care workers who are fighting on the front-line every day. You are an inspiration to us all. 💪 THANK YOU!! 👏👏#StayAtHome pic.twitter.com/m1Vr0fDiL3 — Sevilla FC – #StayAtHome (@SevillaFC_ENG) April 7, 2020

ركوب الدراجات داخل المنزل

كما كان الحال طوال فترة الحجر الصحي، يحاول لاعبو الليغا الحفاظ على جاهزيتهم بشكل جيد، بالإضافة إلى التدريبات الأكثر تقليدية، كانت هناك بعض الطرق البديلة الأخرى للحفاظ على لياقتهم وإحداها تضمنت مشاركة لاعبا قاديش جان بيير راينر ويان بوديجر جلسة ركوب دراجات التمارين عبر بث يراه المشجعون.

Masterclass de #cycling para ponernos en forma en esta cuarentena. ¡Pedalea con Bodiger y Rhyner! https://t.co/e4kaOWzzoP — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 8, 2020

إظهار المهارات

الأمر لا يتعلق فقط بتمارين القوة واللياقة البدنية التي يركز عليها لاعبو الليغا في الوقت الحالي. إن لاعبي أفضل الفرق الإسبانية مصممون أيضاً على الحفاظ على حدة اللمسة الأولى، وقد شاركوا مقاطع فيديو لمهاراتهم مع الكرة بين أقدامهم. على سبيل المثال، أظهر تاكاشي إنوي من إيبار حيلة لمتابعيه ومتاعبي النادي لينطلق معها الأسبوع.

إزالة مجموعة القمصان

يقوم لاعبو الليغا بتبادل القمصان بعد كل مباراة كرة قدم تقريباً، بما يعني أن اللاعبين باتوا يمتلكون مجموعات رائعة. واستعرض لورين مورون عبر قناة ريال بيتيس الإعلامية الرسمية، بعدما اختار 11 قميصاً أساسياً واحتياطياً بألوان مختلفة لقمصانه المفضلة.

👕🔝😮 What a team has @lorenmg16 picked with the shirts he has at home!#BetisAtHome pic.twitter.com/F8BJTrxTdm — Real Betis Balompié (at 🏠) (@RealBetis_en) April 9, 2020

الإجابة على أسئلة اختبار الليغا عبر التواصل الاجتماعي

تواصل طرح أسئلة اختبار الليغا وهذه المرة قام سانتي كازورلا بالإجابة عليها والمشاركة عبر منصة التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. وتم توجيه عدة أسئلة له، كشف فيها الكثير عما يحفزه. وهو كشف عن نقاط قوته، أمور يجب أن يتحسن بها، هدفه المفضل، من أسرع زملائه، من أقوى زملائه والكثير.

مشاهدة فيلم وثائقي خاص

تم بث فيلم وثائقي على التلفزيون الإسباني بعنوان ‘Maneras de Vivir’ – والذي يعني “طرق العيش” باللغة العربية. وهو يقدم بالتفصيل العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة ليفانتي الخيرية، حيث يتابع الفيلم الوثائقي 10 أشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة الذي يشاركون في المشاريع الرياضية للنادي. وقد نال ردود فعل ممتازة، بما في ذلك من أعضاء الفريق الأول لليفانتي. وكما قال المهاجم بورخا مايورال:” أنا متأكد إنه بعد مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي، سيتغير شيء فيكم جميعاً”.

En abierto y para tooooooda España. Como para perdérselo 😉🤗. ‘Maneras de Vivir’ ⭐🎬#OrgullGranota 💙❤ https://t.co/CKWWYlEZrx — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) April 8, 2020

التواصل مع الأصدقاء القدامى

إن فترة البقاء في المنزل تعني أن الكثيرين باتوا يمتلكون المزيد من الوقت بأيديهم عما اعتادوا سابقاً، بما جعل هذا الشهر ممتازاً للتواصل مع الأصدقاء القدامى. وهذا تماماً ما قام به عدد من نجوم ريال مدريد من مطلع القرن الحادي والعشرين ليلة الأربعاء الماضي، حينما قام رونالدو بمكالمة فيديو مع روبرتو كارلوس، لويس فيغو، دافيد بيكهام وإيكر كاسياس، وتم بث الدردشة مباشرة عبر Instagram.

😎 Club ownership with Beckham

🤩 Galactico era with Figo

🤕 Injuries with Casillas This was how Ronaldo’s Instagram Live broadcast went down this evening 📞 Here are his conversations with @realmadriden legends in English 👇https://t.co/GiT1iOA11A pic.twitter.com/7QctJjxOyB — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 8, 2020

الحداد على أسطورة الليغا

كانت هناك بعض الأخبار المحزنة لعائلة الليغا هذا الأسبوع، حيث نعت كرة القدم الإسبانية رحيل رادومير أنتيتش، الصربي الذي أصبح المدرب الوحيد الذي تمكن من تدريب كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة. كما أمضى بعض الوقت في قيادة ريال سرقسطة وريال أوفيدو وسيلتا فيغو، وكان محبوباً وله احترام في جميع أنحاء إسبانيا، وعبرت أنديته ولاعبوه السابقون عن احترامهم له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

Real Madrid C.F, its president and board of directors are deeply saddened by the passing of Radomir Antić, who served as Real Madrid coach between March 1991 and January 1992.#RealMadrid pic.twitter.com/4UxxjBBRx3 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 7, 2020

Radomir Antic, who managed FC Barcelona in 2003, passed away today. The Barça family mourns the loss of a man who was deeply beloved in the world of football. Rest in Peace pic.twitter.com/RmHX1BAeW3 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 6, 2020

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