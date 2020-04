أخبار الدوري الإسباني : أفضل ما قدمه لاعبو أندية الليغا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة التوقف بسبب الكورونا

سبورت 360 – لا تزال إسبانيا في حالة إغلاق شامل، لكن لاعبي وأندية الليغا يبقون أنفسهم مشغولين للغاية، وفي كثير من الأحيان، يشركون معهم المشجعين في جميع أنحاء العالم

مدريد: شهدت إسبانيا أسبوعاً آخر من الإغلاق الشامل فيروس كورونا المستجد –كوفيد 19، والذي استمر خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح، لكن بقي لاعبو الليغا في تواصل مع جماهيرهم إلكترونياً. وهم يبقوا أنفسهم مشغولين ويساعدون جماهير كرة القدم حول إسبانيا عبر تحفيزهم وتشجيعهم أيضاً.

وفيما يلي نظرة على الأنشطة المختلفة التي كان أبرز لاعبي الليغا يقدمونها خلال الأيام الماضية.

طوال فترة الحجر الصحي في إسبانيا، كان هناك تصفيق يومي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ولجميع أولئك الذين يقومون برعاية الناس في هذا الوقت العصيب. وهذا الأمر مستمر، وكان هناك سبب خاص إضافي لتكريم العامليين في المجال الصحي يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان يوم الصحة العالمي. عبارات المدح والامتنان للعاملين في المراكز الطبية تدفقت من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من أندية ولاعبي الليغا.

🌍 On #WorldHealthDay , #SevillaFC would like to join in with the rest of the world by thanking our incredible health-care workers who are fighting on the front-line every day. You are an inspiration to us all. 💪

كما كان الحال طوال فترة الحجر الصحي، يحاول لاعبو الليغا الحفاظ على جاهزيتهم بشكل جيد، بالإضافة إلى التدريبات الأكثر تقليدية، كانت هناك بعض الطرق البديلة الأخرى للحفاظ على لياقتهم وإحداها تضمنت مشاركة لاعبا قاديش جان بيير راينر ويان بوديجر جلسة ركوب دراجات التمارين عبر بث يراه المشجعون.

الأمر لا يتعلق فقط بتمارين القوة واللياقة البدنية التي يركز عليها لاعبو الليغا في الوقت الحالي. إن لاعبي أفضل الفرق الإسبانية مصممون أيضاً على الحفاظ على حدة اللمسة الأولى، وقد شاركوا مقاطع فيديو لمهاراتهم مع الكرة بين أقدامهم. على سبيل المثال، أظهر تاكاشي إنوي من إيبار حيلة لمتابعيه ومتاعبي النادي لينطلق معها الأسبوع.

🤹‍♂ An easy trick to start Monday 😯

يقوم لاعبو الليغا بتبادل القمصان بعد كل مباراة كرة قدم تقريباً، بما يعني أن اللاعبين باتوا يمتلكون مجموعات رائعة. واستعرض لورين مورون عبر قناة ريال بيتيس الإعلامية الرسمية، بعدما اختار 11 قميصاً أساسياً واحتياطياً بألوان مختلفة لقمصانه المفضلة.

What a team has @lorenmg16 picked with the shirts he has at home! #BetisAtHome pic.twitter.com/F8BJTrxTdm

تواصل طرح أسئلة اختبار الليغا وهذه المرة قام سانتي كازورلا بالإجابة عليها والمشاركة عبر منصة التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. وتم توجيه عدة أسئلة له، كشف فيها الكثير عما يحفزه. وهو كشف عن نقاط قوته، أمور يجب أن يتحسن بها، هدفه المفضل، من أسرع زملائه، من أقوى زملائه والكثير.

Watch the video below to find more about @Eng_Villarreal ‘s midfielder, @19SCazorla ! 💛 #LaLigaSantander #StayHome pic.twitter.com/sGF6nxQGCR

تم بث فيلم وثائقي على التلفزيون الإسباني بعنوان ‘Maneras de Vivir’ – والذي يعني “طرق العيش” باللغة العربية. وهو يقدم بالتفصيل العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة ليفانتي الخيرية، حيث يتابع الفيلم الوثائقي 10 أشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة الذي يشاركون في المشاريع الرياضية للنادي. وقد نال ردود فعل ممتازة، بما في ذلك من أعضاء الفريق الأول لليفانتي. وكما قال المهاجم بورخا مايورال:” أنا متأكد إنه بعد مشاهدة هذا الفيلم الوثائقي، سيتغير شيء فيكم جميعاً”.

إن فترة البقاء في المنزل تعني أن الكثيرين باتوا يمتلكون المزيد من الوقت بأيديهم عما اعتادوا سابقاً، بما جعل هذا الشهر ممتازاً للتواصل مع الأصدقاء القدامى. وهذا تماماً ما قام به عدد من نجوم ريال مدريد من مطلع القرن الحادي والعشرين ليلة الأربعاء الماضي، حينما قام رونالدو بمكالمة فيديو مع روبرتو كارلوس، لويس فيغو، دافيد بيكهام وإيكر كاسياس، وتم بث الدردشة مباشرة عبر Instagram.

😎 Club ownership with Beckham

🤩 Galactico era with Figo

🤕 Injuries with Casillas

This was how Ronaldo’s Instagram Live broadcast went down this evening 📞

Here are his conversations with @realmadriden legends in English 👇https://t.co/GiT1iOA11A pic.twitter.com/7QctJjxOyB

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 8, 2020