أخبار نادي برشلونة

أخبار الدوري الإسباني : الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الدوري بعد 30 يونيو

17 أبريل، 2020
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أخبار الدوري الإسباني : الاتحاد الإسباني يوافق على استكمال الدوري بعد 30 يونيو
برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني

سبورت 360 – يوافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على فكرة استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد 30 يونيو المقبل حسبما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس.

و اجتمع اتحاد الكرة في بلاد الأندلس اليوم الخميس و حدد بعض النقاط في ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في البلاد و تأثيره على مستقبل الموسم الجاري في الدوري الإسباني.

الاتحاد الإسباني يحاول استكمال مسابقة الليجا

و وافق الاتحاد على مقترح استكمال الموسم بعد 30 يونيو المقبل مع تحديد المعايير التي تم اختيارها لتحديد الفرق التي ستمثل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي في الموسم القادم حال قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتحديد موعداً نهائياً لتحديد المشاركين من كل اتحاد تزامناً مع عدم انهاء المسابقات المحلية.

و أوضح اتحاد الكرة أن القرار سيُتخذ بناءً على طلب من اليويفا وبموجب تصنيف الليجا بعد احتساب نتائج 27 جولة لعبت في المسابقة.

و يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري قبل توقف عجلته عن الدوران بسبب فيروس كورونا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف والذي يملك في رصيده من النقاط 56 نقطة.

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