أخبار الدوري الإسباني : السلطات تعلن عودة أندية الدوري الإسباني للتدريبات الجماعية

سبورت 360 – AP – حصلت أندية الدوري الإسباني على جرعة أمل جديدة باقتراب عودة المنافسات وذلك بعد أن قررت الحكومة الإسبانية السماح لهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية يوم الإثنين أنها توصلت إلى إتفاقية مع بطولات دوري كرة القدم، واتحاد الرياضة في البلاد تعود بمقتضاها الفرق للمران الجماعي، وذلك بعد اجتماع تواصل لقرابة الثمان ساعات في العطلة الأسبوعية بين مسؤولي لحكومة ورؤساء بطولات الدوري الإسباني والإتحاد الأسباني.

الصحف تتوقع موعد عودة التدريبات الجماعية في الدوري الإسباني

لم تعلن الحكومة جدولًا زمنيًا لبدء التمارين أو أي تفاصيل أخرى بشأن موعد استئنافها، غير أن بعض أجهزة الإعلام الإسبانية أشارت إلى أن التمارين قد تبدأ في الرابع من شهر مايو (أيار) المقبل، وذلك بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة في حال تواصل تراجع عدوى فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الحكومة أن اجراءات صارمة سيتم اتباعها عندما تبدأ الفرق التدريب، حيث أعدت بطولات الدوري في إسبانيا واتحاد كرة القدم أنظمة صحية لاتباعها في حال العودة للتمارين.

موعد عودة مباريات الدوري الإسباني

المسؤولون عن الدوري الإسباني لا يتوقعون أن تبدأ المباريات قبل نهاية شهر مايو على الأقل، وستنظم المباريات على ملاعب خالية من الجماهير في البداية.

وأشارت الحكومة أن مسؤولي بطولات الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم وافقوا على استخدام جزء من عائد حقوق البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم لمساعدة المناشط الرياضية الأخرى في إسبانيا، وذكرت أنها ستوفر ميزانية طوارئ من عشر مليون يورو لمساعدة الرياضيين المحتاجين.

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