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أخبار الدوري الإسباني : الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم

8 مايو، 2020
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أخبار الدوري الإسباني : الليجا تُحدد مواعيد استكمال الموسم
خافيير تيباس

سبورت 360 – وضعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عدة مواعيد مبدئية لاستكمال مسابقة الليجا، بعد مرور فترةٍ من الإيقاف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخضعت أندية الليجا، في الأيام الماضية، للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بينما تستعد بعض الفرق الأخرى للعودة للتدريبات الفردية والجماعية، ومن بينها برشلونة.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي“، فإن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، حددت 3 مواعيد ستقوم بمناقشتها غداً الجمعة، ويدور الأمر حول 12 أو 19 أو 26 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمور كلها تعتمد على مدى تطور جائحة كورونا، وكيف تسير التدريبات، ومدى التزام الأندية بالبروتوكول الذي وضعته رابطة الليجا بالتعاون مع وزارة الصحة الإسبانية.

وجاء بروتوكول الليجا على النحو الآتي:

1. التعقيم وتفتيش الشرطة يكون قبل 24 ساعة.
2. يتم قياس الحرارة للجميع قبل المباراة.
3. الفندق يكون فقط للاعبين، ويسمح فقط بالتنقل عبر الطائرة والميترو وفي حال اضطر الفريق إلى التنقل عبر الحافلة يجب استخدام حافلتين إذا كانت البعثة بها أكثر من 25 شخصاً.
4. يتم فحص لاعبي الفريق المستضيف قبل 24 ساعة والفريق الزائر قبل السفر.
5. سوف يُمنع التصافح قبل المباريات.
6. بين الشوطين على كل اللاعبين تغيير ملابسهم.
7. المؤتمرات الصحفية سوف تكون عن بُعد.
8. في حال اكتشاف حالة إيجابية يُعزل اللاعب في بيته وتُجرى الفحوصات لمحيطه.

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