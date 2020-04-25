أخبار الدوري الإسباني : تيباس يحذر ريال مدريد وبرشلونة من عواقب رفض العودة للعب

سبورت 360 – حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الأندية التي أعربت عن رفضها بالعودة للعب في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية عليها.

ووضعت رابطة الليجا خطة استئناف الموسم التي سيبدأ تفعيل أولى خطواتها في 28 من شهر أبريل الحالي، حيث سيتم فحص اللاعبين أولاً، ثم عودة الفرق للتدريبات مع مواصلة إجراء الفحوصات، وأخيراً سيتم العودة للعب، ومن المتوقع حدوث ذلك في مطلع شهر يونيو.

وكان هناك اعتراضات شديدة بشأن استكمال الموسم في الوقت الحالي نظراً لعدم وجود آلية حتمية تضمن سلامة اللاعبين في ظل عدم انحصار جائحة فيروس كورونا في إسبانيا، رغم أن جميع إدارات الأندية تتمنى عدم إلغاء الموسم بشكل كامل لأن ذلك سيفاقم الخسائر المالية.

لا يمكن لريال مدريد وبرشلونة رفض استكمال الموسم

وكان كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة من الأشخاص الذين أعربوا عن قلقهم من استئناف الموسم في الوقت الحالي، وصرح بشكل علني أنه سيرفض العودة إن لم يكن هناك ضمان كامل لسلامة اللاعبين والموظفين.

كما ادعت صحيفة آس الإسبانية قبل يومين أن ريال مدريد ليس مقتنعاً بالخطة التي وضعتها رابطة الليجا للعودة إلى اللعب مجدداً، حيث يرى اللاعبين أن هناك نسبة مخاطرة.

وبشأن إمكانية رفض إحدى الأندية استكمال الموسم، قال تيباس “إذا رفض أي نادي اللعب، بعد الحصول على التصريح الصحي، فسوف يتم معاقبته بخسارة جميع مبارياته كما هو القانون المعتاد”.

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