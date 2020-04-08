أخبار الدوري الإسباني : تيباس يكشف عن الموعد المتوقع لإكمال الليجا

سبورت 360 – قال خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، إن الموسم الحالي من مسابقة الليجا لن يُلغى بأي شكل من الأشكال، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه يدرس عودة المباريات في 29 من مايو القادم أو في السادس من يونيو.

وتوقفت منافسات الدوري الإسباني إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد، وأقر الاتحاد المحلي بأن المباريات لن تُلعب إلا إذا أصبح الوضع آمناً، وسمحت وزارة الصحة بذلك.

تيباس: الليجا ستعود في 29 مايو أو 6 يونيو

وقال رئيس الليجا في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: “نحن ندرس فكرة استئناف مسابقاتِنا المحلية مرة أخرى في إسبانيا ودول أخرى في 29 مايو أو 6 يونيو، بالنسبة للمسابقات الأوروبية نتحدث عن 28 يونيو”.

وتابع: “لو بدأنا الدوري في 29 مايو سنلعب دوري الأبطال في يوليو، ولو عدنا في 6 يونيو سنلعب كل البطولات حتى 31 يوليو، ولو عدنا في 28 يونيو سنخصص يوليو للدوري وأغسطس للأبطال”.

وأوضح: “نحن لا نريد إلغاء الموسم ولا نفكر في ذلك، نسعى بشتى الطرق لاستكمال المسابقة حتى ولو كانت من دون حضور الجماهير (خلف الأبواب الموصدة)، من يريد إلغاء الموسم، هي الفرق المهددة بالهبوط”.

واختتم بالقول: “مع هذه التواريخ هنالك مجال لبدء التدريبات مجدداً، وفي نهاية الموسم لا حاجة للمضي بعد أغسطس، وبالتالي لن نؤثر على جدولة الموسم المقبل”.

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