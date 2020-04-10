أخبار نادي برشلونة

أخبار الدوري الإسباني : خطوة صربية لتخليد ذكرى مُدرب برشلونة وريال مدريد الراحل

10 أبريل، 2020
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أخبار الدوري الإسباني : مسيرة حافلة للراحل أنتيتش.. أحد القلائل الذين دربوا ريال مدريد وبرشلونة

سبورت 360- قررت السلطات المحلية في مسقط رأس رادومير أنتيتش، المُدير الفني السابق لاندية ريال مدريد وبرشلونة و أتلتيكو مدريد، الذي فارق الحياة قبل عدة أيام، تخليد ذكراه.

فبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، قررت سلطات مدينة جيتيشتي إطلاق اسم “أنتيتش” على أحد شوارع المدينة، وذلك على الرغم من أنه أمضى أكثر من نصف عُمره بعيداً عن مدينته.

مسيرة حافلة للمُدرب الراحل أنتيتش

وكان قد أُعلن عن وفاة أنتيتش عمر ناهز 71 عاماً بعد مُعاناة مع المرض، وحقق الراحل مسيرة تدريبية حافلة مع الأندية التي دربها في إسبانيا.

ويُعد “أنتيتش” هو المُدرب الوحيد الذي درب ريال مدريد و أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وتبرز من بين إنجازاته في تحقيق ثنائية الدوري الإسباني و الكأس في موسم 1995/1996.

كما برز في مسيرته تدريبه لمنتخب صربيا، وذلك خلال مشاركته في كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، واستطاع تحقيق مفأجاة كبيرة بهزيمة ألمانيا، ولكن لم يكتمل المشوار بعد الخسارة من منتخبي استراليا و غانا.

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