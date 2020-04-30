أخبار الدوري الإسباني : رئيس الليجا يبلغ أندية الدوري الإسباني بتاريخ العودة

سبورت 360 – أبلغ رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس كلاً من رابطة اللاعبين المحترفين والمسؤولين عن الفرق الأولى والثانية بجميع أندية الدوري الإسباني بالبروتوكول الطبي الذي سيتم اتباعه اعتباراً من يوم الاثنين القادم وهو موعد عودة التدريبات.

وحسب ما أكدت صحيفة الأس الإسبانية فإن خافيير تيباس التقى مع ديفيد أجانزو رئيس رابطة اللاعبين الإسبان المحترفين، وطلب منه الالتزام بالتعليمات التي أعطتها له الحكومة للعودة إلى النشاط، وعلى جميع فرق الليجا الامتثال لها بالتبعية.

كما وافق روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وإيريني لوزانو على المرسوم، بينما تحدث رئيس الليجا مع الأندية التي أعطته على الضوء الأخضر والموافقة على الميثاق الذي تم الاتفاق عليه.

عودة التدريبات بالدوري الإسباني يوم الاثنين

أعلنت إيريني لوزانو من جانبها أن على الجميع انتظار عودة الرياضة بالفعل، ولكن ستكون هناك معايير ومراحل يجب على الجميع اتباعها للمحافظة على الصحة العامة.

وسوف تستدعي إيريني جميع أطراف صناعة اللعبة في إسبانيا غداً لمراجعة المراحل التي سيتم اتباعها، بداية من التدريبات الفردية ثم إلى التدريبات الجماعية، ونهاية باستئناف مباريات الجولة الـ28 من البطولة الإسبانية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

وسيتم لعب سبعة جولات خلال عطلات نهاية الأسبوع، و3 جولات خلال أيام الأسبوع حتى يتم استكمال الـ 11جولة المتبقية، ولكن بالتأكيد فإن الخطوة الأولى المنتظرة هي عودة اللاعبين يوم الاثنين للخضوع لاختبار الفيروس كورونا ثم بداية التدريبات الفردية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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