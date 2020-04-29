أخبار الدوري الإسباني : رئيس وزراء إسبانيا يزف بشرى سارة لعشاق الليجا

سبورت 360 – AP – أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أن التمارين للمسابقات الرياضية للمحترفين في البلاد يمكن أن تستأنف في الرابع من مايو، بما في ذلك الدوري الأسباني.

جاء ذلك أثناء الكشف عن خطة من أربع مراحل من أجل عودة البلاد للحياة الطبيعية بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

وكانت مباريات الدوري الاسباني توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب الجائحة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بعد نهاية سبع وعشرين جولة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

رئيس الوزراء يحدد موعد عودة تدريبات أندية الدوري الإسباني

“المرحلة الأولى ستكون الاستعداد للإنتقال لتخفيف الإجراءات، هذا هو الوقت الذي نتواجد فيه. إنها مرحلة استعداد يتم فيها بالاضافة لتخفيف الاجراءات العامة التي اعتمدناها في كل البلد والتي استفاد منها كل المجتمع الاسباني كالإجراءات الأخيرة التي اعتمدت بخصوص الأطفال، أو الإجراءات المخطط لها للثاني من مايو التي تسمح للبالغين بالخروج للتمارين الفردية. مثال آخر السماح بحصص التدريب الفردية للرياضيين المحترفين والتابعين للاتحادات. أيضًا سنسمح بالتمارين الأساسية لفرق دوريات كرة القدم المحترفة”.

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